У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили встановлення ракет Р-73 на одній з модифікацій морського дрону Magura.
Головні тези:
- Морські безекіпажні катери Magura з ракетами Р-73 стали важливою складовою українського флоту, що сприяло поверненню паритету з Чорноморським флотом РФ.
- Розвідка Міноборони показала успішне встановлення ракет на дрони Magura, що налякали авіацію російської армії та відіграли важливу роль у бойових завданнях.
- Україна стала першою країною, де на озброєнні з'явилися морські дрони Magura з ракетами, що позначилося на стратегічному балансі сил у Чорному морі.
- Дрони Magura дозволили забезпечити асиметричну відповідь на загрози від Чорноморського флоту РФ, забезпечуючи Україні перевагу у контролі над морем.
- Керування дронами Magura вимагає високої кваліфікації та уваги, але їх ефективність у бойових умовах підтверджена успішними операціями проти російських кораблів.
Що відомо про посилення морських безекіпажних катерів Magura ракетами Р-73
За словами командира спецпідрозділу ГУР МО Group 13 з позивним "Тринадцятий в інтерв’ю журналісту Максиму Крапівному, ці модифікації Magura з ракетами вже були задіяні під час бойових завдань у Чорному морі і серйозно налякали авіацію злочинної армії РФ.
Він підкреслив, що таких морських дронів не має ні в кого на озброєнні окрім України.
Як дрони Magura допомогли Україні повернути парітет у Чорному морі
"Тринадцятий” зазначив, що завдяки дронам Magura Україна вже позбавила Росію домінування у Чорному морі.
Командир "Group 13" також пригадав свої емоції, коли керована ним Magura уразила російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
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