У ГУР показали озброєні ракетами дрони Magura — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали озброєні ракетами дрони Magura — відео

Magura
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Джерело:  online.ua

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили встановлення ракет Р-73 на одній з модифікацій морського дрону Magura. 

Головні тези:

  • Морські безекіпажні катери Magura з ракетами Р-73 стали важливою складовою українського флоту, що сприяло поверненню паритету з Чорноморським флотом РФ.
  • Розвідка Міноборони показала успішне встановлення ракет на дрони Magura, що налякали авіацію російської армії та відіграли важливу роль у бойових завданнях.
  • Україна стала першою країною, де на озброєнні з'явилися морські дрони Magura з ракетами, що позначилося на стратегічному балансі сил у Чорному морі.
  • Дрони Magura дозволили забезпечити асиметричну відповідь на загрози від Чорноморського флоту РФ, забезпечуючи Україні перевагу у контролі над морем.
  • Керування дронами Magura вимагає високої кваліфікації та уваги, але їх ефективність у бойових умовах підтверджена успішними операціями проти російських кораблів.

Що відомо про посилення морських безекіпажних катерів Magura ракетами Р-73

За словами командира спецпідрозділу ГУР МО Group 13 з позивним "Тринадцятий в інтерв’ю журналісту Максиму Крапівному, ці модифікації Magura з ракетами вже були задіяні під час бойових завдань у Чорному морі і серйозно налякали авіацію злочинної армії РФ.

Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати, - зазначає боєць ГУР із позивним "Тринадцятий”.

Він підкреслив, що таких морських дронів не має ні в кого на озброєнні окрім України.

Як дрони Magura допомогли Україні повернути парітет у Чорному морі

"Тринадцятий” зазначив, що завдяки дронам Magura Україна вже позбавила Росію домінування у Чорному морі.

Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед - Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати, - підкреслив боєць ГУР.

Командир "Group 13" також пригадав свої емоції, коли керована ним Magura уразила російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Адреналін просто накриває. Руки - мокрі. При цьому дроном треба керувати досить ювелірно, я б сказав - ніжно. Рухи не мають бути різкі й неконтрольовані. Все має відбуватись плавно, - розповідає командир спецпідрозділу ГУР "Group 13".

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