У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили встановлення ракет Р-73 на одній з модифікацій морського дрону Magura.

Що відомо про посилення морських безекіпажних катерів Magura ракетами Р-73

За словами командира спецпідрозділу ГУР МО Group 13 з позивним "Тринадцятий в інтерв’ю журналісту Максиму Крапівному, ці модифікації Magura з ракетами вже були задіяні під час бойових завдань у Чорному морі і серйозно налякали авіацію злочинної армії РФ.

Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати, - зазначає боєць ГУР із позивним "Тринадцятий”. Поширити

Він підкреслив, що таких морських дронів не має ні в кого на озброєнні окрім України.

Як дрони Magura допомогли Україні повернути парітет у Чорному морі

"Тринадцятий” зазначив, що завдяки дронам Magura Україна вже позбавила Росію домінування у Чорному морі.

Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед - Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати, - підкреслив боєць ГУР. Поширити

Командир "Group 13" також пригадав свої емоції, коли керована ним Magura уразила російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".