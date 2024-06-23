ЗСУ показали роботу БМП Bradley на полі бою — відео

Українські бійці використовують американську бойову машину піхоти Bradley у боях проти окупантів. Воїни показали кадри бойового застосування БМП.
Головні тези:
- БМП Bradley активно використовується у складі ЗСУ у боях проти окупантів.
- Українські військовослужбовці вперше отримали БМП Bradley на початку 2023 року та успішно використовують їх на фронті.
- Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують успішно знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.
ЗСУ за допомогою БМП Bradley вдарили по піхоті РФ
На кадрах зафіксована робота військовослужбовців 47-ї окремої механізованої бригади. Бійці показали, як БМП Bradley працює по ворожій піхоті.
Як повідомляють у ЗСУ, на зворотному шляху в машину влучив FPV-дрон. Але український екіпаж не помітив цього і продовжив рух.
Bradley — це бойова машина піхоти американського виробництва. Українська армія отримала ці машини на початку 2023 року. Вони активно використовуються на фронті.
ЗСУ отримали БМП, які озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C і протитанковим ракетним комплексом TOW.
ВМС ЗСУ та СБУ успішно знищили склад "Шахедів" в Росії
Військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили, що їм разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.
Як стверджують воїни, склад був ліквідований силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі СБУ.
Ба більше, зазначається, що окрім засобів ураження, також було успішно ліквідовано професійних інструкторів, які займалися підготовкою персоналу із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2”, а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до перемоги! Слава Україні! — наголошують у ВМС ЗСУ та публікують підтвердження своїх слів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-