ЗСУ показали роботу БМП Bradley на полі бою — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ показали роботу БМП Bradley на полі бою — відео

СтратКом ЗСУ
БМП Bradley

Українські бійці використовують американську бойову машину піхоти Bradley у боях проти окупантів. Воїни показали кадри бойового застосування БМП.

Головні тези:

  • БМП Bradley активно використовується у складі ЗСУ у боях проти окупантів. 
  • Українські військовослужбовці вперше отримали БМП Bradley на початку 2023 року та успішно використовують їх на фронті.
  • Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують успішно знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.

ЗСУ за допомогою БМП Bradley вдарили по піхоті РФ

На кадрах зафіксована робота військовослужбовців 47-ї окремої механізованої бригади. Бійці показали, як БМП Bradley працює по ворожій піхоті.

Як повідомляють у ЗСУ, на зворотному шляху в машину влучив FPV-дрон. Але український екіпаж не помітив цього і продовжив рух.

Bradley — це бойова машина піхоти американського виробництва. Українська армія отримала ці машини на початку 2023 року. Вони активно використовуються на фронті.

ЗСУ отримали БМП, які озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C і протитанковим ракетним комплексом TOW.

ВМС ЗСУ та СБУ успішно знищили склад "Шахедів" в Росії

Військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили, що їм разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

Як стверджують воїни, склад був ліквідований силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі СБУ.

Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, зазначається, що окрім засобів ураження, також було успішно ліквідовано професійних інструкторів, які займалися підготовкою персоналу із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2”, а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по  території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до перемоги! Слава Україні! — наголошують у ВМС ЗСУ та публікують підтвердження своїх слів.

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