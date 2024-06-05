По информации Генштаба, оккупационная армия РФ уже потеряла в развязанной Кремлем преступной войне против Украины более 15 тыс. единиц бронетехники. Поэтому российские оккупанты вынуждены использовать все более устаревшую технику.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно используют Bradley для уничтожения устаревшей техники оккупантов.
- Bradley оказывает ощутимое преимущество украинской армии в сравнении с российскими оккупантами на фронте.
- Украинские военные получают поддержку новых поставок бронетехники от западных партнеров, что способствует повышению их эффективности в боях.
- Опубликованные видеоматериалы подтверждают успешные бои украинской техники против устаревшей техники армии РФ.
- Применение Bradley позволяет Украине уничтожать легкобронированные технику оккупантов, что усиливает их позицию на фронте.
Что известно о противостоянии западной техники на вооружении ВСУ и устаревшей технике армии РФ
В материале издания подчеркивается, что украинские военные теряют в разы меньше военной техники на фронте, чем российские оккупанты.
К тому же, украинские военные продолжают получать новые партии бронетехники от западных партнеров.
Ситуация дает ВСУ значительное преимущество в использовании бронетехники на фронте над российскими оккупантами.
Как ВСУ с помощью Bradley уничтожают устаревшую технику оккупационной армии РФ
В частности, авторы публикации ссылаются на обнародованные в сети видео, где продемонстрировано преимущество украинских военных в использовании более современной бронетехники на поле боя.
Так, полученные Украиной от США БМП M-2 Bradley легко уничтожают российские МТ-ЛБ – легкобронированные тягачи, которые используют российские оккупанты вместо БТР.
M2 Bradley shows how it’s done.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2024
📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/sjviFSUXdt
При этом 34-тонный М-2 Bradley был создан для участия в непосредственных боях.
Он вооружен быстрострельной 25-миллиметровой автоматической пушкой и имеет эффективную броню.
Авторы материала проанализировали несколько обнародованных в сети роликов, на которых украинские Bradley уничтожают вражеских МТ-ЛБ и колесных бронетранспортеров БТР-82.
В этой связи журналисты издания делают вывод, что даже уже довольно старые версии Bradley дают ВСУ ощутимое преимущество на отдельных участках фронта.
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