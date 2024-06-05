По информации Генштаба, оккупационная армия РФ уже потеряла в развязанной Кремлем преступной войне против Украины более 15 тыс. единиц бронетехники. Поэтому российские оккупанты вынуждены использовать все более устаревшую технику.

Что известно о противостоянии западной техники на вооружении ВСУ и устаревшей технике армии РФ

В материале издания подчеркивается, что украинские военные теряют в разы меньше военной техники на фронте, чем российские оккупанты.

К тому же, украинские военные продолжают получать новые партии бронетехники от западных партнеров.

Ситуация дает ВСУ значительное преимущество в использовании бронетехники на фронте над российскими оккупантами.

Когда украинская и российская техника встречаются, россиян бьют очень, - отмечается в материале издания. Поделиться

Как ВСУ с помощью Bradley уничтожают устаревшую технику оккупационной армии РФ

В частности, авторы публикации ссылаются на обнародованные в сети видео, где продемонстрировано преимущество украинских военных в использовании более современной бронетехники на поле боя.

Так, полученные Украиной от США БМП M-2 Bradley легко уничтожают российские МТ-ЛБ – легкобронированные тягачи, которые используют российские оккупанты вместо БТР.

Это нечестный конкурс. 13-тонный MT-LB был разработан как транспортное средство поддержки. Он никогда не был предназначен для доставки войск непосредственно в сражение. Но после потери тысяч более тяжелых БМП россиянам ничего не оставалось, как отправить гусеничные тягачи на передовую службу в качестве БТР, отмечают авторы материала. Поделиться

M2 Bradley shows how it’s done.



📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/sjviFSUXdt — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2024

При этом 34-тонный М-2 Bradley был создан для участия в непосредственных боях.

Он вооружен быстрострельной 25-миллиметровой автоматической пушкой и имеет эффективную броню.

Авторы материала проанализировали несколько обнародованных в сети роликов, на которых украинские Bradley уничтожают вражеских МТ-ЛБ и колесных бронетранспортеров БТР-82.

В этой связи журналисты издания делают вывод, что даже уже довольно старые версии Bradley дают ВСУ ощутимое преимущество на отдельных участках фронта.