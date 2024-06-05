ВСУ превратили Bradley в настоящую проблему для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ превратили Bradley в настоящую проблему для армии РФ

БМП M-2 Bradley
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Источник:  Forbes

По информации Генштаба, оккупационная армия РФ уже потеряла в развязанной Кремлем преступной войне против Украины более 15 тыс. единиц бронетехники. Поэтому российские оккупанты вынуждены использовать все более устаревшую технику.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно используют Bradley для уничтожения устаревшей техники оккупантов.
  • Bradley оказывает ощутимое преимущество украинской армии в сравнении с российскими оккупантами на фронте.
  • Украинские военные получают поддержку новых поставок бронетехники от западных партнеров, что способствует повышению их эффективности в боях.
  • Опубликованные видеоматериалы подтверждают успешные бои украинской техники против устаревшей техники армии РФ.
  • Применение Bradley позволяет Украине уничтожать легкобронированные технику оккупантов, что усиливает их позицию на фронте.

Что известно о противостоянии западной техники на вооружении ВСУ и устаревшей технике армии РФ

В материале издания подчеркивается, что украинские военные теряют в разы меньше военной техники на фронте, чем российские оккупанты.

К тому же, украинские военные продолжают получать новые партии бронетехники от западных партнеров.

Ситуация дает ВСУ значительное преимущество в использовании бронетехники на фронте над российскими оккупантами.

Когда украинская и российская техника встречаются, россиян бьют очень, - отмечается в материале издания.

Как ВСУ с помощью Bradley уничтожают устаревшую технику оккупационной армии РФ

В частности, авторы публикации ссылаются на обнародованные в сети видео, где продемонстрировано преимущество украинских военных в использовании более современной бронетехники на поле боя.

Так, полученные Украиной от США БМП M-2 Bradley легко уничтожают российские МТ-ЛБ – легкобронированные тягачи, которые используют российские оккупанты вместо БТР.

Это нечестный конкурс. 13-тонный MT-LB был разработан как транспортное средство поддержки. Он никогда не был предназначен для доставки войск непосредственно в сражение. Но после потери тысяч более тяжелых БМП россиянам ничего не оставалось, как отправить гусеничные тягачи на передовую службу в качестве БТР, отмечают авторы материала.

При этом 34-тонный М-2 Bradley был создан для участия в непосредственных боях.

Он вооружен быстрострельной 25-миллиметровой автоматической пушкой и имеет эффективную броню.

Авторы материала проанализировали несколько обнародованных в сети роликов, на которых украинские Bradley уничтожают вражеских МТ-ЛБ и колесных бронетранспортеров БТР-82.

В этой связи журналисты издания делают вывод, что даже уже довольно старые версии Bradley дают ВСУ ощутимое преимущество на отдельных участках фронта.

Нет причин, почему американцы не могут послать гораздо больше М-2. Армия США больше не использует ту модель Bradley, которую использует Украина, и их должно быть около тысячи на разветвленных составах армии, включая друг в Калифорнии, который сейчас содержит около 500 машин, - отмечают авторы материала.

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