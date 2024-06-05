ЗСУ перетворили Bradley на справжню проблему для армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ перетворили Bradley на справжню проблему для армії РФ

БМП M-2 Bradley
Джерело:  Forbes

За інформацією Генштабу, окупаційна армія РФ вже втратила у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України більше 15 тис одиниць бронетехніки. Через це російські окупанти змушені використовувати все більш застарілу техніку.

Головні тези:

  • ЗСУ використовують більш сучасну техніку, що призвело до втрат армії РФ в понад 15 тис одиниць бронетехніки від початку війни.
  • Bradley в рази переважає застарілу техніку окупантів, зокрема легкоброньовані тягачі МТ-LБ.
  • Використання Bradley надає ЗСУ відчутну перевагу у боях на фронті та сприяє знищенню російської техніки.
  • Інформація про успішні бої українських Bradley привертає увагу до необхідності розширення поставок цієї техніки в Україну.
  • Роль та ефективність Bradley в українській армії підтверджується результатами боїв та аналізом відеоматеріалів.

Що відомо про протистояння західної техніки на озброєнні ЗСУ та застарілої техніки армії РФ

У матеріалі видання підкреслюється, що українські військові втрачають у рази менше військової техніки на фронті, ніж російські окупанти.

До того ж українські військові продовжують отримувати нові партії бронетехніки від західних партнерів.

Ситуація надає ЗСУ значну перевагу у використанні бронетехніки на фронті над російськими окупантами.

Коли українська та російська техніка зустрічаються, росіян б’ють — дуже, - зазначається у матеріалі видання.

Як ЗСУ за допомогою Bradley нищать застарілу техніку окупаційної армії РФ

Зокрема, автори публікації посилаються на оприлюднені в мережі відео, на яких продемонстровано перевагу українських військових у використанні більш сучасної бронетехніки на полі бою.

Так, отримані Україною від США БМП M-2 Bradley легко нищать російські МТ-ЛБ – легкоброньовані тягачі, які російські окупанти використовують замість БТР.

Це нечесний конкурс. 13-тонний MT-LB був розроблений як транспортний засіб підтримки. Він ніколи не був призначений для доставки військ безпосередньо в бій. Але після втрати тисяч важчих БМП росіянам нічого не залишалося, як відправити гусеничні тягачі на передову службу в якості БТР, - зазначають автори матеріалу.

При цьому 34-тонний М-2 Bradley був створений саме для участі у безпосередніх боях.

Він озброєний швидкострільною 25-міліметровою автоматичною гарматою та має ефективну броню.

Автори матеріалу проаналізували кілька оприлюднених у мережі роликів, на яких українські Bradley нищать ворожі МТ-ЛБ та колісні бронетранспортери БТР-82.

У зв’язку з цим журналісти видання роблять висновок, що навіть вже досить старі версії Bradley дають ЗСУ відчутну перевагу на окремих ділянках фронту.

Немає причин, чому американці не можуть надіслати набагато більше М-2. Армія США більше не використовує ту модель Bradley, яку використовує Україна, і їх має бути близько тисячі на розгалужених складах армії, включно з одним у Каліфорнії, який зараз містить близько 500 машин, - наголошують автори матеріалу.

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