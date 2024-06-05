За інформацією Генштабу, окупаційна армія РФ вже втратила у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України більше 15 тис одиниць бронетехніки. Через це російські окупанти змушені використовувати все більш застарілу техніку.
Головні тези:
- ЗСУ використовують більш сучасну техніку, що призвело до втрат армії РФ в понад 15 тис одиниць бронетехніки від початку війни.
- Bradley в рази переважає застарілу техніку окупантів, зокрема легкоброньовані тягачі МТ-LБ.
- Використання Bradley надає ЗСУ відчутну перевагу у боях на фронті та сприяє знищенню російської техніки.
- Інформація про успішні бої українських Bradley привертає увагу до необхідності розширення поставок цієї техніки в Україну.
- Роль та ефективність Bradley в українській армії підтверджується результатами боїв та аналізом відеоматеріалів.
Що відомо про протистояння західної техніки на озброєнні ЗСУ та застарілої техніки армії РФ
У матеріалі видання підкреслюється, що українські військові втрачають у рази менше військової техніки на фронті, ніж російські окупанти.
До того ж українські військові продовжують отримувати нові партії бронетехніки від західних партнерів.
Ситуація надає ЗСУ значну перевагу у використанні бронетехніки на фронті над російськими окупантами.
Як ЗСУ за допомогою Bradley нищать застарілу техніку окупаційної армії РФ
Зокрема, автори публікації посилаються на оприлюднені в мережі відео, на яких продемонстровано перевагу українських військових у використанні більш сучасної бронетехніки на полі бою.
Так, отримані Україною від США БМП M-2 Bradley легко нищать російські МТ-ЛБ – легкоброньовані тягачі, які російські окупанти використовують замість БТР.
M2 Bradley shows how it’s done.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2024
📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/sjviFSUXdt
При цьому 34-тонний М-2 Bradley був створений саме для участі у безпосередніх боях.
Він озброєний швидкострільною 25-міліметровою автоматичною гарматою та має ефективну броню.
Автори матеріалу проаналізували кілька оприлюднених у мережі роликів, на яких українські Bradley нищать ворожі МТ-ЛБ та колісні бронетранспортери БТР-82.
У зв’язку з цим журналісти видання роблять висновок, що навіть вже досить старі версії Bradley дають ЗСУ відчутну перевагу на окремих ділянках фронту.
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