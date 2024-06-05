За інформацією Генштабу, окупаційна армія РФ вже втратила у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України більше 15 тис одиниць бронетехніки. Через це російські окупанти змушені використовувати все більш застарілу техніку.

Що відомо про протистояння західної техніки на озброєнні ЗСУ та застарілої техніки армії РФ

У матеріалі видання підкреслюється, що українські військові втрачають у рази менше військової техніки на фронті, ніж російські окупанти.

До того ж українські військові продовжують отримувати нові партії бронетехніки від західних партнерів.

Ситуація надає ЗСУ значну перевагу у використанні бронетехніки на фронті над російськими окупантами.

Коли українська та російська техніка зустрічаються, росіян б’ють — дуже, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Як ЗСУ за допомогою Bradley нищать застарілу техніку окупаційної армії РФ

Зокрема, автори публікації посилаються на оприлюднені в мережі відео, на яких продемонстровано перевагу українських військових у використанні більш сучасної бронетехніки на полі бою.

Так, отримані Україною від США БМП M-2 Bradley легко нищать російські МТ-ЛБ – легкоброньовані тягачі, які російські окупанти використовують замість БТР.

Це нечесний конкурс. 13-тонний MT-LB був розроблений як транспортний засіб підтримки. Він ніколи не був призначений для доставки військ безпосередньо в бій. Але після втрати тисяч важчих БМП росіянам нічого не залишалося, як відправити гусеничні тягачі на передову службу в якості БТР, - зазначають автори матеріалу. Поширити

M2 Bradley shows how it’s done.



📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/sjviFSUXdt — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2024

При цьому 34-тонний М-2 Bradley був створений саме для участі у безпосередніх боях.

Він озброєний швидкострільною 25-міліметровою автоматичною гарматою та має ефективну броню.

Автори матеріалу проаналізували кілька оприлюднених у мережі роликів, на яких українські Bradley нищать ворожі МТ-ЛБ та колісні бронетранспортери БТР-82.

У зв’язку з цим журналісти видання роблять висновок, що навіть вже досить старі версії Bradley дають ЗСУ відчутну перевагу на окремих ділянках фронту.