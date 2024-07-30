За інформацією бійців 79-ї ОДШ Таврійської бригади, військовими був відбитий новий масований штурм російських окупантів в районі Курахового на Донеччині.
Головні тези:
- Збройні Сили України відбили новий масований штурм російської армії в районі Курахового на Донеччині.
- Під час штурму російські окупанти використовували 57 одиниць бронетехніки, але були відбиті українськими десантниками з великими втратами для ворожої сторони.
- Наразі окупаційна армія РФ намагається знайти слабкі місця в обороні в районах Покровська та Курахового, проте ЗСУ готові до дій в будь-який момент.
- За кілька днів ворог втратив більше 200 бойовиків та близько 40 одиниць техніки на Покровському напрямку завдяки успішним діям українських військових.
- За останню добу Збройні Сили України продовжують діяти успішно, знищуючи російські пункти управління та техніку в тилу ворога.
Що відомо про відбиття нового масованого штурму армії РФ в районі Курахового
Зазначається, що злочинна армія РФ відправила в атаку 57 одиниць бронетехніки для прориву оборонних позицій українських десантників.
Однак ворожий штурм зазнав поразки і обернувся численними втратами для російських окупантів.
Підкреслюється, що протягом одного дня російські окупанти залучили до штурму 10 танків, 47 бронемашин, 10 мотоциклів та 1 багі.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
За словами офіцера 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького в ефірі телеканалу "Еспресо", наразі окупаційна армія РФ намагається знайти слабкі місця в обороні українських військових в районах Покровська та Курахового.
Він зазначив, що протягом останньої доби окупанти не проводили наступальних дій у напрямку Покровська.
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