ЗСУ відбили новий масований штурм армії РФ в районі Курахового на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили новий масований штурм армії РФ в районі Курахового на Донеччині

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією бійців 79-ї ОДШ Таврійської бригади, військовими був відбитий новий масований штурм російських окупантів в районі Курахового на Донеччині. 

Головні тези:

  • Збройні Сили України відбили новий масований штурм російської армії в районі Курахового на Донеччині.
  • Під час штурму російські окупанти використовували 57 одиниць бронетехніки, але були відбиті українськими десантниками з великими втратами для ворожої сторони.
  • Наразі окупаційна армія РФ намагається знайти слабкі місця в обороні в районах Покровська та Курахового, проте ЗСУ готові до дій в будь-який момент.
  • За кілька днів ворог втратив більше 200 бойовиків та близько 40 одиниць техніки на Покровському напрямку завдяки успішним діям українських військових.
  • За останню добу Збройні Сили України продовжують діяти успішно, знищуючи російські пункти управління та техніку в тилу ворога.

Що відомо про відбиття нового масованого штурму армії РФ в районі Курахового

Зазначається, що злочинна армія РФ відправила в атаку 57 одиниць бронетехніки для прориву оборонних позицій українських десантників.

Однак ворожий штурм зазнав поразки і обернувся численними втратами для російських окупантів.

Підкреслюється, що протягом одного дня російські окупанти залучили до штурму 10 танків, 47 бронемашин, 10 мотоциклів та 1 багі.

У ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 – поранені. Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою – ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво", - повідомляють бійці бригади.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

За словами офіцера 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького в ефірі телеканалу "Еспресо", наразі окупаційна армія РФ намагається знайти слабкі місця в обороні українських військових в районах Покровська та Курахового.

ЗСУ відбили новий масований штурм армії РФ в районі Курахового
Військові ЗСУ

Але не варто знижувати увагу до інших напрямків. Тому що ворог підступний і завжди шукає слабкі місця для концентрації своїх сил. Минулої суботи та неділі, після тривалих піхотних штурмів, на Покровському напрямку були потужні атаки з використанням техніки. За ці два дні було знищено й пошкоджено близько 39 одиниць техніки та ліквідовано 206 окупантів. Бачимо результат, у ворога великих просувань немає, - підкреслює Цехоцький.

Він зазначив, що протягом останньої доби окупанти не проводили наступальних дій у напрямку Покровська.

Завдяки нашим майстрам польотів безпілотних систем вдалося знищити танки Т-72, БМП-2. Попри те, що ворог сьогодні не проводив штурмових наступальних дій, ми продовжуємо успішно діяти. За цю добу Сили оборони знищили багато російських пунктів управління та техніку в тилу ворога. Майстерність наших бійців і моральний дух завжди на високому рівні, особливо коли є необхідні засоби для боротьби з ворогом, - додає військовий.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ стали по-новому використовувати БМП Bradley
БМП Bradley
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 99 атак армії РФ з початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 25 танків та 38 ББМ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 25 танків та 38 ББМ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?