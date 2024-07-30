ВСУ отразили новый массированный штурм армии РФ в районе Курахово в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили новый массированный штурм армии РФ в районе Курахово в Донецкой области

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации бойцов 79-й ОДШ Таврической бригады, военными был отражен новый массированный штурм российских оккупантов в районе Курахово Донецкой области.

Главные тезисы

  • В результате штурма российской армии в районе Курахово, украинские ВСУ нанесли врагу многочисленные потери, уничтожив технику и ликвидировав окупантов.
  • Проведенные атаки и успешные действия украинских военных свидетельствуют о высокой боеспособности и готовности к обороне со стороны ВСУ.
  • Российские оккупанты продолжают пытаться найти слабые места в обороне, но украинские военные готовы к действиям в любой момент.
  • Благодаря мастерству украинских бойцов и использованию беспилотных систем удалось успешно противостоять врагу и уничтожить его технику.
  • Силы обороны продолжают действовать эффективно, уничтожая российские пункты управления и технику в тылу врага, поддерживая высокий моральный дух бойцов.

Что известно об отражении нового массированного штурма армии РФ в районе Курахово

Отмечается, что преступная армия РФ направила в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва оборонительных позиций украинских десантников.

Однако вражеский штурм потерпел поражение и обернулся многочисленными потерями для российских окупантов.

Подчеркивается, что в течение одного дня российские оккупанты привлекли к штурму 10 танков, 47 бронемашин, 10 мотоциклов и 1 баги.

В ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и баги. Уничтожены 36 окупантов, еще 32 – ранены. Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, почувствовавшие ярость Таврических десантников и в панике бросающиеся ползти с поля боя – вот что нужно показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво", - сообщают бойцы бригады.

Что известно о ситуации в Донецкой области

По словам офицера 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия РФ пытается найти слабые места в обороне украинских военных в районах Покровска и Курахового.

ВСУ отразили новый массированный штурм армии РФ в районе Курахово
Военные ВСУ

Но не следует снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В прошлую субботу и воскресенье после длительных пехотных штурмов на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 окупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет, – подчеркивает Цехоцкий.

Он отметил, что в течение последних суток оккупанты не проводили наступательных действий в направлении Покровска.

Благодаря нашим мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить танки Т-72, БМП-2. Несмотря на то, что враг сегодня не совершал штурмовых наступательных действий, мы продолжаем успешно действовать. За эти сутки Силы обороны уничтожили многие российские пункты управления и технику в тылу врага. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно, когда есть необходимые средства для борьбы с врагом, - добавляет военный.

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