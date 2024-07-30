По информации бойцов 79-й ОДШ Таврической бригады, военными был отражен новый массированный штурм российских оккупантов в районе Курахово Донецкой области.

Что известно об отражении нового массированного штурма армии РФ в районе Курахово

Отмечается, что преступная армия РФ направила в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва оборонительных позиций украинских десантников.

Однако вражеский штурм потерпел поражение и обернулся многочисленными потерями для российских окупантов.

Подчеркивается, что в течение одного дня российские оккупанты привлекли к штурму 10 танков, 47 бронемашин, 10 мотоциклов и 1 баги.

В ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и баги. Уничтожены 36 окупантов, еще 32 – ранены. Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, почувствовавшие ярость Таврических десантников и в панике бросающиеся ползти с поля боя – вот что нужно показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво", - сообщают бойцы бригады. Поделиться

Что известно о ситуации в Донецкой области

По словам офицера 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия РФ пытается найти слабые места в обороне украинских военных в районах Покровска и Курахового.

Военные ВСУ

Но не следует снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В прошлую субботу и воскресенье после длительных пехотных штурмов на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 окупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет, – подчеркивает Цехоцкий. Поделиться

Он отметил, что в течение последних суток оккупанты не проводили наступательных действий в направлении Покровска.