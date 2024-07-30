По информации бойцов 79-й ОДШ Таврической бригады, военными был отражен новый массированный штурм российских оккупантов в районе Курахово Донецкой области.
Главные тезисы
- В результате штурма российской армии в районе Курахово, украинские ВСУ нанесли врагу многочисленные потери, уничтожив технику и ликвидировав окупантов.
- Проведенные атаки и успешные действия украинских военных свидетельствуют о высокой боеспособности и готовности к обороне со стороны ВСУ.
- Российские оккупанты продолжают пытаться найти слабые места в обороне, но украинские военные готовы к действиям в любой момент.
- Благодаря мастерству украинских бойцов и использованию беспилотных систем удалось успешно противостоять врагу и уничтожить его технику.
- Силы обороны продолжают действовать эффективно, уничтожая российские пункты управления и технику в тылу врага, поддерживая высокий моральный дух бойцов.
Что известно об отражении нового массированного штурма армии РФ в районе Курахово
Отмечается, что преступная армия РФ направила в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва оборонительных позиций украинских десантников.
Однако вражеский штурм потерпел поражение и обернулся многочисленными потерями для российских окупантов.
Подчеркивается, что в течение одного дня российские оккупанты привлекли к штурму 10 танков, 47 бронемашин, 10 мотоциклов и 1 баги.
Что известно о ситуации в Донецкой области
По словам офицера 59-й ОМБ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия РФ пытается найти слабые места в обороне украинских военных в районах Покровска и Курахового.
Он отметил, что в течение последних суток оккупанты не проводили наступательных действий в направлении Покровска.
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