ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток

Российская армия 29 июля продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Горячими направлениями фронта являются Покровское и Кураховское.
Главные тезисы
- Украинские воины отразили 99 атак армии РФ на разных направлениях фронта.
- Силы обороны успешно удерживают оборону важных населенных пунктов, несмотря на напряженную обстановку.
- ВСУ успешно отражают атаки армии РФ и продолжают стойко защищать свои позиции, демонстрируя высокий боевой дух.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Всего с начала суток уже произошло 99 боевых столкновений.
Под ударами вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.
Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.
На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два — продолжаются.
Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спорное и Переездное защитники украинской земли отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были противниками неудачными. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Василовки, Клещиевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили восемь атак, другие — продолжаются. Бомбардировкой россиян поддался Торецк и прилегающие к нему территории — враг сбросил 8 КАБов.
На Покровском направлении, как обычно в последнее время, произошло наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти разных населенных пунктов. Активнее всего враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также избивала НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.
Состоялись бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.
На Времивском направлении украинские воины отразили вражеский штурм неподалеку от Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев. Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки и применили неуправляемые авиаракеты возле Новодонецкого.
На Ореховском направлении захватчики предприняли три неудачных попытки продвинуться неподалеку от Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато бомбардировал районы населенных пунктов Львов, Тягинка и Новотягинка — применил семь КАБов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1310 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8356 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 16 103 (+8) ед;
артиллерийских систем — 16 010 (+74) ед;
РСЗО — 1129 (+2) ед.;
средств ПВО — 906 ед.;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 805 (+39) ед;
крылатых ракет — 2406 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 634 (+62) ед;
специальной техники — 2690 (+19) ед.
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