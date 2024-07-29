ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Всего с начала суток уже произошло 99 боевых столкновений.

Под ударами вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.

Враг проявляет активность и на Северском направлении . Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спорное и Переездное защитники украинской земли отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были противниками неудачными. Ситуация контролируется.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два — продолжаются.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Василовки, Клещиевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили восемь атак, другие — продолжаются. Бомбардировкой россиян поддался Торецк и прилегающие к нему территории — враг сбросил 8 КАБов.

На Покровском направлении, как обычно в последнее время, произошло наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти разных населенных пунктов. Активнее всего враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также избивала НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.

Состоялись бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.

На Времивском направлении украинские воины отразили вражеский штурм неподалеку от Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев. Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки и применили неуправляемые авиаракеты возле Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики предприняли три неудачных попытки продвинуться неподалеку от Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.