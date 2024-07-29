ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российская армия 29 июля продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Горячими направлениями фронта являются Покровское и Кураховское.

Главные тезисы

  • Украинские воины отразили 99 атак армии РФ на разных направлениях фронта.
  • Силы обороны успешно удерживают оборону важных населенных пунктов, несмотря на напряженную обстановку.
  • ВСУ успешно отражают атаки армии РФ и продолжают стойко защищать свои позиции, демонстрируя высокий боевой дух.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Всего с начала суток уже произошло 99 боевых столкновений.

Под ударами вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.

  • Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

  • На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

  • Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два — продолжаются.

  • Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спорное и Переездное защитники украинской земли отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были противниками неудачными. Ситуация контролируется.

  • На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Василовки, Клещиевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.

  • На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили восемь атак, другие — продолжаются. Бомбардировкой россиян поддался Торецк и прилегающие к нему территории — враг сбросил 8 КАБов.

  • На Покровском направлении, как обычно в последнее время, произошло наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти разных населенных пунктов. Активнее всего враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также избивала НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.

  • Состоялись бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.

  • На Времивском направлении украинские воины отразили вражеский штурм неподалеку от Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев. Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки и применили неуправляемые авиаракеты возле Новодонецкого.

  • На Ореховском направлении захватчики предприняли три неудачных попытки продвинуться неподалеку от Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.

  • На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато бомбардировал районы населенных пунктов Львов, Тягинка и Новотягинка — применил семь КАБов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1310 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8356 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 103 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 16 010 (+74) ед;

  • РСЗО — 1129 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 906 ед.;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 805 (+39) ед;

  • крылатых ракет — 2406 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 634 (+62) ед;

  • специальной техники — 2690 (+19) ед.

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