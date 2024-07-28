По информации Генштаба, украинские военные с начала суток провели 73 боестолкновения с преступной армией РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области оккупационная армия РФ провела 3 атаки в районе Глубокого и Волчанская. Сейчас там идет еще один бой.

В направлении Купянска враг провел безуспешный штурм вблизи Новоосинового. Бои там продолжаются.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 12 раз пытался атаковать позиции ВСУ возле Макеевки, Новосергеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

Отражены 5 вражеских атак, еще две – продолжаются.

В направлении Северского российские оккупанты 5 раз атаковали в районе Спорного и Ивано-Дарьевки. Все вражеские попытки атак были отражены.

В направлении Краматорска противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюкивки, Григорьевки, Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

В направлении Торецкого оккупанты девять раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Шесть боев завершено, три – продолжаются.

В направлении Покровска российские оккупанты проводили штурмы в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 16 атак, 12 боеприкосновений - продолжаются.

В направлении Курахового войска РФ четыре раза атаковали вблизи Красногоровки и Георгиевки. Три боя – завершено, один – продолжается.

Продолжаются две атаки россиян возле Константиновки.

Что известно о ситуации на юге Украины

В Запорожской области враг штурмует позиции наших защитников в районе населённого пункта Гуляйполе. Там идет еще один бой.

Противник не имел успеха, дважды атакуя оборонные рубежи украинцев близ Малой Токмачки и Новоандреевки.