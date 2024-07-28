За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби провели 73 боєзіткнення зі злочинною армією РФ і завдали російським окупантам численних втрат.
Головні тези:
- Українські ЗСУ провели 73 боєзіткнення з окупаційною армією РФ від початку доби.
- На Харківщині, Донеччині та інших напрямках тривають активні бої та оборонні дії проти російських окупантів.
- Сили оборони відбили багато ворожих атак на різних напрямках, стримуючи натиск противника.
- Оновлення ситуації також вказує на активність ворога на півдні України, зокрема у Запорізькій області.
- Українські захисники успішно відстоюють свої позиції та завдають втрат ворожим силам, відстоюючи територіальну цілісність країни.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
Зазначається, що на Харківщині окупаційна армія РФ провела 3 атаки в районі Глибокого та Вовчанська. Наразі там триває ще один бій.
У напрямку Куп’янська ворог провів безуспішний штурм поблизу Новоосинового. Бої там тривають.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 12 разів намагався атакувати позиції ЗСУ біля Макіївки, Новосергіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.
Відбито 5 ворожих атак, ще дві - тривають.
У напрямку Сіверська російські окупанти 5 разів атакували в районі Спірного та Івано-Дар’ївки. Всі ворожі спроби атак були відбиті.
У напрямку Краматорська противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ще три боєзіткнення тривають.
У напрямку Торецька окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три - продовжуються.
У напрямку Покровська російські окупанти проводили штурми у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка.
Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень - тривають.
У напрямку Курахового війська рф чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої - завершено, один - продовжується.
Тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки.
Що відомо про ситуацію на півдні України
У Запорізькій області ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Там триває ще один бій.
Противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.
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