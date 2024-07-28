ЗСУ вже 73 рази вступали у бій з армією РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вже 73 рази вступали у бій з армією РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби провели 73 боєзіткнення зі злочинною армією РФ і завдали російським окупантам численних втрат. 

Головні тези:

  • Українські ЗСУ провели 73 боєзіткнення з окупаційною армією РФ від початку доби.
  • На Харківщині, Донеччині та інших напрямках тривають активні бої та оборонні дії проти російських окупантів.
  • Сили оборони відбили багато ворожих атак на різних напрямках, стримуючи натиск противника.
  • Оновлення ситуації також вказує на активність ворога на півдні України, зокрема у Запорізькій області.
  • Українські захисники успішно відстоюють свої позиції та завдають втрат ворожим силам, відстоюючи територіальну цілісність країни.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині окупаційна армія РФ провела 3 атаки в районі Глибокого та Вовчанська. Наразі там триває ще один бій.

У напрямку Куп’янська ворог провів безуспішний штурм поблизу Новоосинового. Бої там тривають.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 12 разів намагався атакувати позиції ЗСУ біля Макіївки, Новосергіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

Відбито 5 ворожих атак, ще дві - тривають.

У напрямку Сіверська російські окупанти 5 разів атакували в районі Спірного та Івано-Дар’ївки. Всі ворожі спроби атак були відбиті.

У напрямку Краматорська противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ще три боєзіткнення тривають.

У напрямку Торецька окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три - продовжуються.

У напрямку Покровська російські окупанти проводили штурми у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень - тривають.

У напрямку Курахового війська рф чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої - завершено, один - продовжується.

Тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

У Запорізькій області ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Там триває ще один бій.

Противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 13 танків та 51 артсистему
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 13 танків та 51 артсистему
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження ЗСУ нафтобази у Курській області РФ
Генштаб ЗСУ
Генштаб підтвердив ураження ЗСУ нафтобази у Курській області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ стали по-новому використовувати БМП Bradley
БМП Bradley

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?