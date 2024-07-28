ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 13 танків та 51 артсистему
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 13 танків та 51 артсистему

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 13 танків та 51 артсистему
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 574 690 військових.

Головні тези:

 

  • Загальна кількість втрат російської армії становить 574 690 військових.
  • За добу Сили оборони знищили 13 танків, 51 артилерійну систему та іншу техніку РФ.
  • На фронті зафіксовано 129 бойових зіткнень, де українські захисники успішно відбили територію від російських атак.
  • Українські військові продовжують успішно ліквідовувати загарбників та захищати територію України.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 180 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8344 (+13) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 095 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 15 936 (+51) од.;

  • РСЗВ — 1127 (+2) од.;

  • засоби ППО — 906 (+1) од.;

  • літаків — 363 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 766 (+30) од.;

  • крилатих ракет — 2405 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 572 (+72) од.;

  • спеціальної техніки — 2671 од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.

  • На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне.

  • На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

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