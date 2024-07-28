ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 13 танків та 51 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 574 690 військових.
Головні тези:
- Загальна кількість втрат російської армії становить 574 690 військових.
- За добу Сили оборони знищили 13 танків, 51 артилерійну систему та іншу техніку РФ.
- На фронті зафіксовано 129 бойових зіткнень, де українські захисники успішно відбили територію від російських атак.
- Українські військові продовжують успішно ліквідовувати загарбників та захищати територію України.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 180 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8344 (+13) од.;
бойових броньованих машин — 16 095 (+21) од.;
артилерійських систем — 15 936 (+51) од.;
РСЗВ — 1127 (+2) од.;
засоби ППО — 906 (+1) од.;
літаків — 363 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 766 (+30) од.;
крилатих ракет — 2405 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 572 (+72) од.;
спеціальної техніки — 2671 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.
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