Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тис дронів РФ за тиждень

Підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ Збройних військ України протягом тижня, з 18 по 24 липня, подавили та знищили 7916 ворожих БПЛА, а також виявили 43 станції РЕБ.
Головні тези:
- Сухопутні війська ЗСУ знищили понад 8 тисяч дронів РФ протягом лише одного тижня.
- Командувач підтвердив успішну роботу підрозділів радіоелектронної боротьби, які виявили 43 ворожі станції РЕБ.
- Радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ здійснили супровід та збиття 22 дронів типу Shahed, запущених з РФ у ніч проти 26 липня.
- Українські оборонці відбили атаку за допомогою мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та підрозділів радіоелектронної боротьби.
ЗСУ знищили майже 8 тис дронів РФ за тиждень
Про це командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Фейсбуці.
Зокрема подавлено та знищено 4313 БПЛА типу крило та 3603 FPV-дронів.
Також за цей період завдяки роботі підрозділів РЕБ/РЕР Сухопутних військ виявлено 43 ворожі станції РЕБ.
Павлюк подякував воїнам за постійну ефективну бойову роботу.
Атака РФ на Україну 26 липня — перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 26 липня 2024 року російські окупанти били балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. — РФ.
Під ударом ворога цього разу опинилася Донецька область України.
Окрім того, повідомляється, що дрони типу «Shahed» армія РФ запускала із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — РФ.
Варто зазначити, що до відбиття нової ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
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