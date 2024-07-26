Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тис дронів РФ за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тис дронів РФ за тиждень

Дрон
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Підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ Збройних військ України протягом тижня, з 18 по 24 липня, подавили та знищили 7916 ворожих БПЛА, а також виявили 43 станції РЕБ.

Головні тези:

  • Сухопутні війська ЗСУ знищили понад 8 тисяч дронів РФ протягом лише одного тижня.
  • Командувач підтвердив успішну роботу підрозділів радіоелектронної боротьби, які виявили 43 ворожі станції РЕБ.
  • Радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ здійснили супровід та збиття 22 дронів типу Shahed, запущених з РФ у ніч проти 26 липня.
  • Українські оборонці відбили атаку за допомогою мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та підрозділів радіоелектронної боротьби.

ЗСУ знищили майже 8 тис дронів РФ за тиждень

Про це командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Фейсбуці.

Майже 8 тисяч завдань противника із застосування розвідувальних та fpv-дронів знищили наші підрозділи РЕБ за тиждень з 18 по 24 липня.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Зокрема подавлено та знищено 4313 БПЛА типу крило та 3603 FPV-дронів.

Також за цей період завдяки роботі підрозділів РЕБ/РЕР Сухопутних військ виявлено 43 ворожі станції РЕБ.

Павлюк подякував воїнам за постійну ефективну бойову роботу.

Ви рятуєте життя наших побратимів та посестер, убезпечуєте позиції та озброєння, дозволяєте нашим підрозділам успішно виконувати власні завдання з оборони та наступу.

Атака РФ на Україну 26 липня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 26 липня 2024 року російські окупанти били балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. — РФ.

Під ударом ворога цього разу опинилася Донецька область України.

Окрім того, повідомляється, що дрони типу «Shahed» армія РФ запускала із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — РФ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Варто зазначити, що до відбиття нової ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

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