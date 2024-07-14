Сили ППО збили 2 ракети та 4 розвідувальні дрони під час атаки РФ на Україну

У ніч на 14 липня Україна знешкодила 2 керовані авіаційні ракети та 4 розвідувальні БпЛА РФ.

Як відпрацювала українська ППО

14 липня українські сили ППО збили дві КАР Х-59/Х-69 і чотири БПЛА, повідомляє командування Повітряних сил із посиланням на Повітряне командування "Схід".

Протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три «Орлан -10» і один «ZALA" — йдеться у повідомленні. Поширити

П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі. Олександр Прокудін Очільник Херсонської ОВА

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.