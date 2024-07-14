Сили ППО збили 2 ракети та 4 розвідувальні дрони під час атаки РФ на Україну

У ніч на 14 липня Україна знешкодила 2 керовані авіаційні ракети та 4 розвідувальні БпЛА РФ.
Головні тези:
- 14 липня Росія атакувала Україну двома КАР Х-59/Х-69, трьома БПЛА “Орлан -10” і одним БПЛА “ZALA”.
- Протягом доби під вогнем РФ опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області, що призвело до загибелі п'ятьох цивільних та поранень у дев'ятьох людей, включно з дитиною.
- Російські військові під час атаки на Херсонщині поцілили в об'єкти критичної та соціальної інфраструктури.
Як відпрацювала українська ППО
14 липня українські сили ППО збили дві КАР Х-59/Х-69 і чотири БПЛА, повідомляє командування Повітряних сил із посиланням на Повітряне командування "Схід".
П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.
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