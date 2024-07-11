Норвегія виділить понад 92 млн дол на посилення української ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Норвегія виділить понад 92 млн дол на посилення української ППО

Норвегія та Україна
Джерело:  Reuters

Норвегія надасть Україні понад 1 млн крон (понад 92 млн дол) на посилення протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Норвегія виділить понад 92 млн дол на посилення української протиповітряної оборони, щоб захистити країну від потенційних загроз.
  • Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16, що допоможе у підвищенні бойової готовності українських військових.
  • Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол та готова надати медичну підтримку постраждалим унаслідок російських ударів.

Норвегія виступила за посилення ППО для України

Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час саміту НАТО.

Українцям потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет.

Йонас Гар Стьоре

Йонас Гар Стьоре

Прем’єр-міністр Норвегії

А напередодні Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти й технічний персонал проходять підготовку.

Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол

Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 млн канадських доларів.

Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Президент розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.

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