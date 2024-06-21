Кримінальне обвинувачення проти попереднього уряду є частиною гібридної війни, яку веде Росія.
Головні тези:
- Попередній уряд Словаччини звинувачується в державній зраді через надання військової допомоги Україні.
- Кримінальне обвинувачення є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти країни.
- Проросійський уряд піднімає питання про зловживання службовим становищем колишніх посадовців.
- Прем'єр-міністр Роберт Фіцо образив словаків через збір грошей на снаряди для України.
- Союзники колишнього уряду вважають кримінальне обвинувачення частиною гібридної війни, істоки якої у Росії.
Словаччина звинуватила попередній уряд у державній зраді через допомогу Україні
Проросійський уряд Словаччини звинуватив свого попередника у державній зраді та зловживанні службовим становищем у зв'язку з наданням військової допомоги Україні.
Міністерство оборони подало кримінальну скаргу проти попереднього уряду, зокрема проти колишнього міністра оборони Ярослава Нада, заявивши, що тимчасовий уряд не мав права приймати таке фундаментальне рішення, яке залишило Словаччину без протиповітряної оборони після того, як вона відправила всі свої 13 літаків МіГ-29 в Україну, повідомляє Bloomberg.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Гегером, вірним союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті й перебувала в режимі тимчасового уряду ще до того, як прийняла рішення про відправку військових літаків в Україну.
Над захищав рішення про надання Україні МіГів як "юридично обґрунтоване", оскільки воно базувалося на правовому аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники кажуть, що кримінальне обвинувачення є частиною гібридної війни, що бере свій початок з Росії.
Ставлення Фіцо до України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо образив словаків через збір грошей на снаряди для України.
Далі Фіцо сказав фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками гроші. Повідомляється, що українською це означає "крапля в морі".
Також він сказав, що ухвалена США допомога на 60 млрд дол також не допоможе Україні.
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