Словакия обвинила предыдущее правительство в государственной измене из-за помощи Украине

Пророссийское правительство Словакии обвинило своего предшественника в государственной измене и злоупотреблении служебным положением в связи с предоставлением военной помощи Украине.

Министерство обороны подало уголовную жалобу против предыдущего правительства, в частности против бывшего министра обороны Ярослава Нада, заявив, что временное правительство не имело права принимать такое фундаментальное решение, которое оставило Словакию без противовоздушной обороны после того, как она отправила все свои 13 самолетов МиГ-29 в Украина, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Киеву по возвращении к власти в прошлом году. Предыдущая администрация во главе с Эдуардом Гегером, верным союзником Киева в противостоянии российской агрессии, не смогла получить вотум доверия в парламенте и находилась в режиме временного правительства еще до принятия решения об отправке военных самолетов в Украину.

Я лично считаю, что Ярослав Над — предатель, и он не должен остаться безнаказанным, — заявил заместитель министра обороны Игорь Меличер журналистам в Братиславе сегодня. Поделиться

Над защищал решение о предоставлении Украине МиГов как "юридически обоснованное", поскольку оно базировалось на правовом анализе и коллективном одобрении правительства. Его союзники говорят, что уголовное обвинение является частью гибридной войны, берущей свое начало из России.

Отношение Фицо к Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обидел словаков из-за сбора денег на снаряды для Украины.

Люди имеют право думать, что шары и бомбы важнее, чем, возможно, люди в Словакии, которые больны раком. Тогда пусть посылают оружие, а я говорю им, что мне нечего им сказать. Если бы мы сегодня сказали, что давайте сделаем сбор для лечения рака, наверное, не так много было бы собрано, сказал Фицо. Поделиться

Далее Фицо произнес фразу prd do Stromovky ("пержение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками деньгах. Сообщается, что на украинском это означает "капля в море".

Также он сказал, что принятая США помощь на 60 млрд долл. также не поможет Украине.