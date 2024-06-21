Уголовное обвинение против предыдущего правительства является частью гибридной войны, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Предыдущее правительство Словакии обвиняется в государственной измене из-за оказания военной помощи Украине.
- Уголовное обвинение является частью гибридной войны, которую Россия ведет против страны.
- Пророссийское правительство поднимает вопрос о злоупотреблении служебным положением бывших чиновников.
- Премьер-министр Роберт Фицо обидел словаков из-за сбора денег на снаряды для Украины.
- Союзники бывшего правительства считают уголовное обвинение частью гибридной войны, истоки которой в России.
Словакия обвинила предыдущее правительство в государственной измене из-за помощи Украине
Пророссийское правительство Словакии обвинило своего предшественника в государственной измене и злоупотреблении служебным положением в связи с предоставлением военной помощи Украине.
Министерство обороны подало уголовную жалобу против предыдущего правительства, в частности против бывшего министра обороны Ярослава Нада, заявив, что временное правительство не имело права принимать такое фундаментальное решение, которое оставило Словакию без противовоздушной обороны после того, как она отправила все свои 13 самолетов МиГ-29 в Украина, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Киеву по возвращении к власти в прошлом году. Предыдущая администрация во главе с Эдуардом Гегером, верным союзником Киева в противостоянии российской агрессии, не смогла получить вотум доверия в парламенте и находилась в режиме временного правительства еще до принятия решения об отправке военных самолетов в Украину.
Над защищал решение о предоставлении Украине МиГов как "юридически обоснованное", поскольку оно базировалось на правовом анализе и коллективном одобрении правительства. Его союзники говорят, что уголовное обвинение является частью гибридной войны, берущей свое начало из России.
Отношение Фицо к Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обидел словаков из-за сбора денег на снаряды для Украины.
Далее Фицо произнес фразу prd do Stromovky ("пержение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками деньгах. Сообщается, что на украинском это означает "капля в море".
Также он сказал, что принятая США помощь на 60 млрд долл. также не поможет Украине.
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