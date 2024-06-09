Депутаты пяти политических партий Словакии проходят в Европейский парламент, сообщают местные СМИ.
Главные тезисы
- Провластная партия SMER Роберта Фицо заняла второе место в выборах.
- Пять политических партий Словакии отправят депутатов в Европейский парламент.
- Партия во власти Словакии критикуется за позицию поддержки Украины в контексте вооруженного конфликта.
- Украина является одной из тем обсуждения в связи с высказываниями премьер-министра Роберта Фицо.
Провластная партия SMER Роберта Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент
На выборах в Европарламент в Словакии, по предварительным неофициальным данным, лидирует оппозиционная партия Прогрессивная Словакия, а провластная SMER действующего премьер-министра Роберта Фицо занимает второе место. Об этом со ссылкой на данные от инсайдеров политических сил Словакии пишет издание Aktuality.
Официальных результатов пока нет.
Сообщается, что Прогрессивная Словакия получила 27,8% голосов, а партия властей SMER Роберта Фицо – 24,8%.
Третье место с результатом в 12,5% имеет праворадикальная Республиканская партия, которую возглавляет Милан Угрик, очень враждебно настроенный по отношению к Украине.
На четвертом месте – партия Голос, основанная президентом страны Питером Пеллегрини (7,18%), на пятом – Христианско-демократическое движение (7,15%).
Отношение Фицо к Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обидел словаков из-за сбора денег на снаряды для Украины.
Далее Фицо произнес фразу prd do Stromovky ("пержение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками деньгах. Сообщается, что на украинском это означает "капля в море".
Также он сказал, что принятая США помощь на 60 млрд долл. также не поможет Украине.
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