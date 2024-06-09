В Словакии партия Фицо на выборах в Европарламент уступила оппозиционерам
Категория
Политика
Дата публикации

В Словакии партия Фицо на выборах в Европарламент уступила оппозиционерам

Фицо
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Источник:  Aktuality

Депутаты пяти политических партий Словакии проходят в Европейский парламент, сообщают местные СМИ.

Главные тезисы

  • Провластная партия SMER Роберта Фицо заняла второе место в выборах.
  • Пять политических партий Словакии отправят депутатов в Европейский парламент.
  • Партия во власти Словакии критикуется за позицию поддержки Украины в контексте вооруженного конфликта.
  • Украина является одной из тем обсуждения в связи с высказываниями премьер-министра Роберта Фицо.

Провластная партия SMER Роберта Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент в Словакии, по предварительным неофициальным данным, лидирует оппозиционная партия Прогрессивная Словакия, а провластная SMER действующего премьер-министра Роберта Фицо занимает второе место. Об этом со ссылкой на данные от инсайдеров политических сил Словакии пишет издание Aktuality.

Официальных результатов пока нет.

Сообщается, что Прогрессивная Словакия получила 27,8% голосов, а партия властей SMER Роберта Фицо – 24,8%.

Третье место с результатом в 12,5% имеет праворадикальная Республиканская партия, которую возглавляет Милан Угрик, очень враждебно настроенный по отношению к Украине.

На четвертом месте – партия Голос, основанная президентом страны Питером Пеллегрини (7,18%), на пятом – Христианско-демократическое движение (7,15%).

Таким образом, депутаты пяти политических партий Словакии проходят в Европейский парламент. Словаки выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок. В составе Европарламента в общей сложности будет 720 евродепутатов. Вероятно, Прогрессивная Словакия получит 6 из 15 мест, а SMER – 5, – говорится в публикации.

Отношение Фицо к Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обидел словаков из-за сбора денег на снаряды для Украины.

Люди имеют право думать, что шары и бомбы важнее, чем, возможно, люди в Словакии, которые больны раком. Тогда пусть посылают оружие, а я говорю им, что мне нечего им сказать. Если мы сегодня сказали, что давайте сделаем сбор для лечения рака, наверное, не так много было бы собрано.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Далее Фицо произнес фразу prd do Stromovky ("пержение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками деньгах. Сообщается, что на украинском это означает "капля в море".

Также он сказал, что принятая США помощь на 60 млрд долл. также не поможет Украине.

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