Депутати п’яти політичних партій Словаччини проходять до Європейського парламенту, повідомляють місцеві ЗМІ.
Головні тези:
- Провладна партія SMER Роберта Фіцо посіла друге місце у виборах.
- П'ять політичних партій Словаччини відправлять депутатів до Європейського парламенту.
- Партія у владі Словаччини критикується за позицію стосовно підтримки України в контексті збройного конфлікту.
- Україна є однією із тем обговорення у зв'язку з висловлюваннями прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Провладна партія SMER Роберта Фіцо посіла друге місце на виборах до Європарламенту
На виборах до Європарламент у Словаччині, за попередніми неофіційними данимими, лідирує опозиційна партія Прогресивна Словаччина, а провладна SMER чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо посідає друге місце. Про це з посиланням на дані від інсайдерів з політичних сил Словаччини пише видання Aktuality.
Офіційних результатів поки що немає.
Повідомляється, що Прогресивна Словаччина отримала 27,8% голосів, а партія влади SMER Роберта Фіцо — 24,8%.
Третє місце з результатом у 12,5% має праворадикальна Республіканська партія, яку очолює Мілан Угрік, дуже вороже налаштований щодо України.
На четвертому місці — партія Голос, заснована президентом країни Пітером Пеллегріні (7,18%), на п’ятому — Християнсько-демократичний рух (7,15%).
Ставлення Фіцо до України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо образив словаків через збір грошей на снаряди для України.
Далі Фіцо сказав фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками гроші. Повідомляється, що українською це означає "крапля в морі".
Також він сказав, що ухвалена США допомога на 60 млрд дол також не допоможе Україні.
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