У Словаччині партія Фіцо на виборах до Європарламенту поступилася опозиціонерам
Категорія
Політика
Дата публікації

У Словаччині партія Фіцо на виборах до Європарламенту поступилася опозиціонерам

Роберт Фіцо
Джерело:  Aktuality

Депутати п’яти політичних партій Словаччини проходять до Європейського парламенту, повідомляють місцеві ЗМІ.

Головні тези:

  • Провладна партія SMER Роберта Фіцо посіла друге місце у виборах.
  • П'ять політичних партій Словаччини відправлять депутатів до Європейського парламенту.
  • Партія у владі Словаччини критикується за позицію стосовно підтримки України в контексті збройного конфлікту.
  • Україна є однією із тем обговорення у зв'язку з висловлюваннями прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Провладна партія SMER Роберта Фіцо посіла друге місце на виборах до Європарламенту

На виборах до Європарламент у Словаччині, за попередніми неофіційними данимими, лідирує опозиційна партія Прогресивна Словаччина, а провладна SMER чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо посідає друге місце. Про це з посиланням на дані від інсайдерів з політичних сил Словаччини пише видання Aktuality.

Офіційних результатів поки що немає.

Повідомляється, що Прогресивна Словаччина отримала 27,8% голосів, а партія влади SMER Роберта Фіцо — 24,8%.

Третє місце з результатом у 12,5% має праворадикальна Республіканська партія, яку очолює Мілан Угрік, дуже вороже налаштований щодо України.

На четвертому місці — партія Голос, заснована президентом країни Пітером Пеллегріні (7,18%), на п’ятому — Християнсько-демократичний рух (7,15%).

Таким чином, депутати п’яти політичних партій Словаччини проходять до Європейського парламенту. Словаки обирали 15 євродепутатів на п'ятирічний термін. У складі Європарламенту загалом буде 720 євродепутатів. Ймовірно, Прогресивна Словаччина отримає 6 із 15 місць, а SMER — 5, — йдеться в публікації.

Ставлення Фіцо до України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо образив словаків через збір грошей на снаряди для України.

Люди мають право думати, що кулі та бомби важливіші, ніж, можливо, люди в Словаччині, які хворі на рак. Тоді нехай надсилають зброю, а я кажу їм, що мені нічого їм сказати. Якби ми сьогодні сказали, що давайте зробимо збір для лікування раку, напевно, не так багато було б зібрано.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Далі Фіцо сказав фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками гроші. Повідомляється, що українською це означає "крапля в морі".

Також він сказав, що ухвалена США допомога на 60 млрд дол також не допоможе Україні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Замах на Фіцо. У Словаччині описали стан здоров'я прем'єра
Роберт Фіцо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Замах на Фіцо. Нападник пояснює свій вчинок політикою Словаччини щодо України
Роберт Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лише посланець зла. Прем'єр Словаччини Фіцо виступив з першою заявою після замаху
Роберт Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?