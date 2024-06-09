Провладна партія SMER Роберта Фіцо посіла друге місце на виборах до Європарламенту

На виборах до Європарламент у Словаччині, за попередніми неофіційними данимими, лідирує опозиційна партія Прогресивна Словаччина, а провладна SMER чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо посідає друге місце. Про це з посиланням на дані від інсайдерів з політичних сил Словаччини пише видання Aktuality.

Офіційних результатів поки що немає.

Повідомляється, що Прогресивна Словаччина отримала 27,8% голосів, а партія влади SMER Роберта Фіцо — 24,8%.

Третє місце з результатом у 12,5% має праворадикальна Республіканська партія, яку очолює Мілан Угрік, дуже вороже налаштований щодо України.

На четвертому місці — партія Голос, заснована президентом країни Пітером Пеллегріні (7,18%), на п’ятому — Християнсько-демократичний рух (7,15%).

Таким чином, депутати п’яти політичних партій Словаччини проходять до Європейського парламенту. Словаки обирали 15 євродепутатів на п'ятирічний термін. У складі Європарламенту загалом буде 720 євродепутатів. Ймовірно, Прогресивна Словаччина отримає 6 із 15 місць, а SMER — 5, — йдеться в публікації. Поширити

Ставлення Фіцо до України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо образив словаків через збір грошей на снаряди для України.

Люди мають право думати, що кулі та бомби важливіші, ніж, можливо, люди в Словаччині, які хворі на рак. Тоді нехай надсилають зброю, а я кажу їм, що мені нічого їм сказати. Якби ми сьогодні сказали, що давайте зробимо збір для лікування раку, напевно, не так багато було б зібрано. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Далі Фіцо сказав фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками гроші. Повідомляється, що українською це означає "крапля в морі".

Також він сказав, що ухвалена США допомога на 60 млрд дол також не допоможе Україні.