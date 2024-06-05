Словацький лідер Роберт Фіцо вперше виступив з офіційним публічним зверненням після замаху на нього, який стався 15 травня. Політик стверджує, що планує якомога швидше повернутися до своєї роботи.
Головні тези:
- Прем'єр Словаччини не тримає зла на опозиціонера, який намагався його розстріляти, й відмовляється від компенсації.
- Злочинець, який стріляв у Фіцо, стверджує, що йому хотілося лише “зашкодити здоров'ю” лідера країни.
- Доволі довго ширилися чутки про тяжкий стан Фіцо та його можливу смерть після поранення, однак нещодавно прем'єра перевели на домашнє лікування, де він планує швидко відновитися.
Фіцо не тримає зла на своїх ворогів
За словами політика, його намагався вбити "активіст словацької опозиції", а зараз прем'єр перебуває на домашньому лікуванні.
Політик також наголосив, що не тримає зла на опозиціонера, який намагався його розстріляти, а також, мовляв, не відчуває ненависті до цієї людини.
Окрім того, Фіцо запевнив, що не планує позиватися й вимагати в нього компенсації.
Що відомо про замах на Роберта Фіцо
Це сталося 15 травня після виїзного засідання уряду Словаччині в місті Гандлова.
Лідера країни намагався розстріляти 71-річний Юрай Цинтула.
За словами злочинця, він нібито не планував вбити Фіцо, а тільки хотів "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.
Кілька днів після замаху ширилися чутки, що Роберт Фіцо може не вижити, адже його стан був доволі важким.
Минулого тижня політика перевели на домашнє лікування.
Зараз він планує повернутися до виконання своїх обов’язків.
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