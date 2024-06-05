Словацький лідер Роберт Фіцо вперше виступив з офіційним публічним зверненням після замаху на нього, який стався 15 травня. Політик стверджує, що планує якомога швидше повернутися до своєї роботи.

Фіцо не тримає зла на своїх ворогів

За словами політика, його намагався вбити "активіст словацької опозиції", а зараз прем'єр перебуває на домашньому лікуванні.

Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня — на початку липня. Роберт Фіцо Прем'єр Словаччини

Політик також наголосив, що не тримає зла на опозиціонера, який намагався його розстріляти, а також, мовляв, не відчуває ненависті до цієї людини.

Окрім того, Фіцо запевнив, що не планує позиватися й вимагати в нього компенсації.

Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів, — підсумував словацький прем’єр. Поширити

Що відомо про замах на Роберта Фіцо

Це сталося 15 травня після виїзного засідання уряду Словаччині в місті Гандлова.

Лідера країни намагався розстріляти 71-річний Юрай Цинтула.

За словами злочинця, він нібито не планував вбити Фіцо, а тільки хотів "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Кілька днів після замаху ширилися чутки, що Роберт Фіцо може не вижити, адже його стан був доволі важким.

Минулого тижня політика перевели на домашнє лікування.

Зараз він планує повернутися до виконання своїх обов’язків.