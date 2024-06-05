Словацкий лидер Роберт Фицо впервые выступил с официальным публичным обращением после покушения на него, которое произошло 15 мая. Политик утверждает, что планирует вскоре вернуться к своей работе.

Фицо не держит зла на своих врагов

По словам политика, его пытался убить "активист словацкой оппозиции", а сейчас премьер находится на домашнем лечении.

Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня — начале июля. Роберт Фицо Премьер Словакии

Политик также подчеркнул, что не держит зла на оппозиционера, который пытался его расстрелять, а также не чувствует ненависти к этому человеку.

Кроме того, Фицо заверил, что не планирует судиться и требовать у него компенсации.

Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланником зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов, — подытожил словацкий премьер. Поделиться

Что известно о покушении на Роберта Фицо

Это произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове.

Лидера страны пытался расстрелять 71-летний Юрай Цинтула.

По словам преступника, он не планировал убить Фицо, а только хотел "навредить здоровью", чтобы тот не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Несколько дней после покушения ходили слухи, что Роберт Фицо может не выжить, ведь его состояние было тяжелым.

На прошлой неделе политик был переведен на домашнее лечение.

Сейчас он планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.