Покушение на Фицо. Нападающий на премьера Словакии предстанет перед судом

Специализированный уголовный суд Словакии 18 мая рассмотрит ходатайство прокуратуры о мере пресечения для мужчины, покушавшегося на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
Нападающий на Фицо предстанет перед судом 18 мая
Как сообщила пресс-секретарь суда Катарина Кудякова, прокуратура в направленном 17 мая ходатайстве просит взять стрелка под стражу.
Покушение на Фицо: что известно
15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений. Событие произошло после заседания правительства в словацком городе Гандлова.
МВД заявило, что исполнитель покушения произвел пять выстрелов в Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.
В больнице, в которой находится словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было «стабилизировано, но остается очень тяжелым».
С отдельным заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.
Он официально подтвердил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Роберта Фицо.
Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о покушении на премьер-министра Словакии.
Он подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".
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