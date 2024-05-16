Покушение на Фицо. Что известно о состоянии премьера Словакии

Прессс-лужба больницы, где оперировали после покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, официально подтвердила, что его состояние стабилизировали, однако оно до сих пор тяжелое.

Жизнь премьера Словакии удалось спасти

По словам директора больницы в городе Банская Быстрица Мириам Лапуниковой, операция затянулась на пять часов.

Состояние пациента стабилизировано, но очень тяжелое, — заявила она. Поделиться

С отдельным заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.

Он официально подтвердил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Роберта Фицо.

Как отметил министр, в ближайшие несколько часов будет объявлено еще больше информации.

Следует также отметить, что 11:00 в Братиславе было созвано экстренное заседание Совбеза и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.

Покушение на Фицо. Что известно

Вечером 15 мая неизвестный мужчина пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо после выездного заседания правительства — политик получил несколько ранений.

Как утверждают очевидцы, Фицо подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.

На вертолете его сразу доставили в Банск-Быстрицу, потому что дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости срочного вмешательства.

Позже стало известно, что в премьер-министра Словакии стрелял известный писатель Юрай Цинтула.

По предварительным данным, ранее нападавший мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.