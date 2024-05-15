Покушение на Фицо. Кто и как пытался убить премьера Словакии — видео
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Покушение на Фицо. Кто и как пытался убить премьера Словакии — видео

Юрай Чинтула
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Источник:  Dennik N

Согласно данным словацких СМИ, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял известный словацкий писатель Юрай Чинтула.

Чинтула хотел убить Роберта Фицо

Частный телеканал Joj и портал Dennik N написали, что стрельбу устроил 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.

Стрелец, родившийся в 1953 году, стрелял из короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях. Официально правоохранительные органы Словакии пока не раскрыли личности стрелка, которого, как известно, уже задержали, — пишут журналисты.

Однако впоследствии появилась информация о том, что нападающим оказался известный словацкий писатель Юрай Чинтула.

Кроме того, указано, что он активист либеральной партии «Прогрессивная Словакия» и имеет зарегистрированное оружие.

Власть и полиция Словакии пока официально эти данные не подтверждали.

Что известно о состоянии Фицо после покушения

Вечером 15 мая в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства — его сразу доставили в больницу с несколькими ранениями.

Как утверждают очевидцы, которые были на месте происшествия, политик подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов.

После этого Фицо упал на землю.

На вертолете его сразу доставили в Банск-Быстрицу, потому что дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости срочного вмешательства.

В ближайшие несколько часов все решится, — сообщили в команде политика.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже отреагировал на сообщения о покушении на премьер-министра Словакии.

Он подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме, ни в какой сфере. Искренне надеемся на скорейшее выздоровление Роберта Фицо и выражаем нашу солидарность с народом Словакии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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