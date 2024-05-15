Покушение на Фицо. Кто и как пытался убить премьера Словакии — видео

Согласно данным словацких СМИ, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял известный словацкий писатель Юрай Чинтула.
Чинтула хотел убить Роберта Фицо
Частный телеканал Joj и портал Dennik N написали, что стрельбу устроил 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.
Однако впоследствии появилась информация о том, что нападающим оказался известный словацкий писатель Юрай Чинтула.
Кроме того, указано, что он активист либеральной партии «Прогрессивная Словакия» и имеет зарегистрированное оружие.
Власть и полиция Словакии пока официально эти данные не подтверждали.
Что известно о состоянии Фицо после покушения
Вечером 15 мая в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства — его сразу доставили в больницу с несколькими ранениями.
Как утверждают очевидцы, которые были на месте происшествия, политик подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов.
После этого Фицо упал на землю.
На вертолете его сразу доставили в Банск-Быстрицу, потому что дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости срочного вмешательства.
Украинский лидер Владимир Зеленский уже отреагировал на сообщения о покушении на премьер-министра Словакии.
Он подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".
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