Замах на Фіцо. Хто та як намагався вбити премʼєра Словаччини — відео

Згідно з даними словацьких ЗМІ, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляв відомий словацький письменник Юрай Чінтула.
Чінтула планував убити Роберта Фіцо
Приватний телеканал Joj і портал Dennik N написали, що стрілянину влаштував 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.
Однак згодом з’явилася інформація про те, що нападником виявився відомий словацький письменник Юрай Чінтула.
Окрім того, вказано, що він є активістом ліберальної партії «Прогресивна Словаччина» та має зареєстровану зброю.
Влада та поліція Словаччини поки офіційно ці дані не підтверджувала.
Що відомо про стан Фіцо після замаху
Увечері 15 травня у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду — його одразу доставили в лікарню з кількома пораненнями.
Як стверджують очевидці, які були на місці події, політик підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів.
Після цього Фіцо впав на землю.
На гелікоптері його одразу доставили до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання.
Український лідер Володимир Зеленський уже відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини.
Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".
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