Замах на Фіцо. Хто та як намагався вбити премʼєра Словаччини — відео
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Замах на Фіцо. Хто та як намагався вбити премʼєра Словаччини — відео

Юрай Чінтула
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Джерело:  Dennik N

Згідно з даними словацьких ЗМІ, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляв відомий словацький письменник Юрай Чінтула.

Чінтула планував убити Роберта Фіцо

Приватний телеканал Joj і портал Dennik N написали, що стрілянину влаштував 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.

Стрілець, який народився 1953 року, стріляв із короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах. Офіційно правоохоронні органи Словаччини поки не розкривали особи стрільця, якого, як відомо, вже затримали, — пишуть журналісти.

Однак згодом з’явилася інформація про те, що нападником виявився відомий словацький письменник Юрай Чінтула.

Окрім того, вказано, що він є активістом ліберальної партії «Прогресивна Словаччина» та має зареєстровану зброю.

Влада та поліція Словаччини поки офіційно ці дані не підтверджувала.

Що відомо про стан Фіцо після замаху

Увечері 15 травня у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду — його одразу доставили в лікарню з кількома пораненнями.

Як стверджують очевидці, які були на місці події, політик підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів.

Після цього Фіцо впав на землю.

На гелікоптері його одразу доставили до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання.

Найближчі кілька годин усе вирішать, — повідомили у команді політика.

Український лідер Володимир Зеленський уже відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини.

Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Щиро сподіваємося на швидке одужання Роберта Фіцо і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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