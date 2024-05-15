Невідомий намагався розстріляти премʼєра Словаччини Фіцо
Категорія
Події
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Невідомий намагався розстріляти премʼєра Словаччини Фіцо

Роберт Фіцо
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Джерело:  Associated Press

15 травня премʼєр Словаччини Роберт Фіцо був поранений внаслідок стрілянини, яку влаштував невідомий.

Замах на Фіцо — що наразі відомо

Згідно з даними Associated Press, нападника затримали, а премʼєра Словаччини з пораненнями вже доставили в лікарню.

Інші медіа повідомили, що інцидент стався під час виїзного засідання уряду.

На сторінці Роберта Фіцо у Фейсбук опублікували відео засідання уряду Словаччини, однак моменту замаху на ньому немає.

Згідно з останніми даними, у Фіцо поранені кінцівки, груди і живіт. Очевидці стверджують, що було зроблено до 4-5 пострілів.

За інформацією тижневика PLUS 7 DAYS, хтось із натовпу вигукнув "Робо, йди сюди", після чого почалась стрільба.

Стан політика оцінюють як дуже важкий.

У мережі вже опублікували момент затримання нападника на премʼєра Словаччини.

Що важливо знати про Роберта Фіцо

Роберт Фіцо — прем'єр-міністра Словаччини, який уже вчетверте обіймає цю посаду.

Він відомий своєю проросійською позицією та підтримкою режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Окрім того, він часто блокував важливі рішення щодо України у Європейському союзі та виступав з гучними негативними прогнозами щодо завершення російсько-української війни.

До прикладу, нещодавно Фіцо образив словаків за збір грошей на снаряди для України.

Він цинічно заявив, що зібрані мільйони не змінять остаточної ситуації.

Люди мають право думати, що кулі та бомби важливіші, ніж, можливо, люди в Словаччині, які хворі на рак. Тоді нехай надсилають зброю, а я кажу їм, що мені нічого їм сказати. Якби ми сьогодні сказали, що давайте зробимо збір для лікування раку, напевно, не так багато було б зібрано.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністра Словаччини

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