Замах на Фіцо — що наразі відомо

Згідно з даними Associated Press, нападника затримали, а премʼєра Словаччини з пораненнями вже доставили в лікарню.

Інші медіа повідомили, що інцидент стався під час виїзного засідання уряду.

На сторінці Роберта Фіцо у Фейсбук опублікували відео засідання уряду Словаччини, однак моменту замаху на ньому немає.

Згідно з останніми даними, у Фіцо поранені кінцівки, груди і живіт. Очевидці стверджують, що було зроблено до 4-5 пострілів.

За інформацією тижневика PLUS 7 DAYS, хтось із натовпу вигукнув "Робо, йди сюди", після чого почалась стрільба.

Стан політика оцінюють як дуже важкий.

У мережі вже опублікували момент затримання нападника на премʼєра Словаччини.

Що важливо знати про Роберта Фіцо

Роберт Фіцо — прем'єр-міністра Словаччини, який уже вчетверте обіймає цю посаду.

Він відомий своєю проросійською позицією та підтримкою режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Окрім того, він часто блокував важливі рішення щодо України у Європейському союзі та виступав з гучними негативними прогнозами щодо завершення російсько-української війни.

До прикладу, нещодавно Фіцо образив словаків за збір грошей на снаряди для України.

Він цинічно заявив, що зібрані мільйони не змінять остаточної ситуації.