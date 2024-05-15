15 травня премʼєр Словаччини Роберт Фіцо був поранений внаслідок стрілянини, яку влаштував невідомий.
Замах на Фіцо — що наразі відомо
Згідно з даними Associated Press, нападника затримали, а премʼєра Словаччини з пораненнями вже доставили в лікарню.
Інші медіа повідомили, що інцидент стався під час виїзного засідання уряду.
На сторінці Роберта Фіцо у Фейсбук опублікували відео засідання уряду Словаччини, однак моменту замаху на ньому немає.
Згідно з останніми даними, у Фіцо поранені кінцівки, груди і живіт. Очевидці стверджують, що було зроблено до 4-5 пострілів.
За інформацією тижневика PLUS 7 DAYS, хтось із натовпу вигукнув "Робо, йди сюди", після чого почалась стрільба.
Стан політика оцінюють як дуже важкий.
У мережі вже опублікували момент затримання нападника на премʼєра Словаччини.
Що важливо знати про Роберта Фіцо
Роберт Фіцо — прем'єр-міністра Словаччини, який уже вчетверте обіймає цю посаду.
Він відомий своєю проросійською позицією та підтримкою режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Окрім того, він часто блокував важливі рішення щодо України у Європейському союзі та виступав з гучними негативними прогнозами щодо завершення російсько-української війни.
До прикладу, нещодавно Фіцо образив словаків за збір грошей на снаряди для України.
Він цинічно заявив, що зібрані мільйони не змінять остаточної ситуації.
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