У Словаччині на президентських виборах переміг союзник Фіцо
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У Словаччині на президентських виборах переміг союзник Фіцо

Петер Пелегріні

У другому турі президентських виборів у Словаччині переміг Петер Пеллегріні, який є союзником проросійського прем'єра Роберта Фіцо.

Хто перемагає на виборах у Словаччині

Словацьке управління статистики повідомляє, що Пеллегріні набрав 53,12% голосів, а проєвропейський кандидат Іван Корчок — 46,87%.

Як відомо, президента в Словаччині обирають загальним голосуванням раз на 5 років. У виборах взяло участь близько 4,4 мільйона виборців.

23 березня відбувся перший тур виборів, де брали участь дев'ять кандидатів, однак жоден з них не набрав абсолютної більшості.

У першому турі колишній глава МЗС Словаччини Іван Корчок набрав 42,51% голосів, а Пеллегріні отримав підтримку 37,02 % виборців.

Петер Пеллегріні та Іван Корчок: що відомо

Петер Пеллегріні — лідер лівої партії «Голос», у 2014—2016 роках був головою парламенту Словаччини, з 2016 до 2018 був заступником прем'єр-міністра Роберта Фіцо з інвестицій та інформатизації.

З 2018 року до 20 березня 2020 року — прем'єр-міністр Словаччини. Політик поділяє позицію Фіцо щодо стандартизації відносин з Росією. Вважає санкції проти РФ здебільшого неефективними.

Виступає проти вступу України до НАТО.

Іван Корчок — колишній міністр закордонних справ Словаччини в 2020—2021 та 2021—2022 рр., заступник міністра закордонних справ.

Підтримує жорсткий підхід до РФ і надання Україні всієї допомоги, включаючи військову.

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