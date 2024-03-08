Глава ультраправої Словацької народної партії (SNS), що входить до правлячої коаліції, Андрей Данко заявив, що Росія нібито не є країною-агресором через розв'язану війну проти України.

У парламенті Словаччини виправдовують агресію РФ проти України

У коментарі журналістам видання RTVS Данко зухвало заявив, що розв’язавши війну проти України, Росія нібито захищає власні інтереси.

Словацький політик у відповідь на питання, хто тоді виступає агресором у розв’язаній Росією війні проти України, цинічно заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

Він заявляє, що Росія у розв’язаній війні проти України нібито захищає інтереси своїх нацменшин.

При цьому, коли Данко нагадали, що Росія порушила міжнародне право, коли почала війну проти України та захопила території іншої держави, він заявив, що міжнародне право порушують і інші країни, зокрема, Ізраїль та США.

Ставати на бік України - це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси, - заявив словацький політик. Поширити

Що відомо про реакцію ЄС на позицію Словаччини стосовно війни в Україні

За інформацією журналістів видання Euractiv, у четвер, 7 березня, представники 28 країн включно з Україною та США провели телеконференцію на рівні міністрів.

Зазначається, що на цю зустріч не було запрошено жодного представника зі Словаччини.

Це, зокрема, як підкреслюється, стало реакцією на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відкрито критикує позицію західних держав стосовно війни в Україні.

Перед цим колишньій міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомляв, що спочатку Фіцо навіть не викликали на паризький саміт, але Франція надіслала йому запрошення після того, як він спеціально "попросив".

За словами Надя, після приходу фіцо до влади у Словаччині, країну перестали запрошувати на різні закриті форуми в ЄС і НАТО.

Колишні колеги по міністрах розповідали мені, що союзники бояться витоку інформації. Вони бачать неконструктивний підхід зі словацького боку. Іншими словами, зовнішня політика Словаччини наразі перебуває в дуже поганому стані, і це для нас збентеження, - підкреслює Надь. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що ізоляція Словаччини може ще більше посилитись у разі обрання Павола Гашпара новим фактичним керівником головного розвідувального агентства країни – Словацької інформаційної служби (SIS).

Зокрема, для його призначення уряду Фіцо довелося змінити статут агентства в обхід проєвропейського президента Словаччини Зузани Чапутової.

Гашпар добре відомий тим, що він палкий шанувальник свого батька, його звинувачують у неправдивих заявах, брехні під присягою та підозрюють у дачі хабара в розмірі 60 тис євро поліцейським.