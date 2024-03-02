Очільник МЗС Словаччини Юрій Бланар на дипломатичному форумі у турецькій Анталії провів зустріч із главою кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим та потиснув останньому руку.
Що відомо про зустріч Бланара з Лавровим та реакцію прем’єр-міністра Фіцо
Зокрема, фото дружнього рукостискання опубліковало МЗС країни-агресорки.
За інформацією видання Actuality, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у коментарях до зустрічі Бланара з Лавровим зазначив, що вона нібито є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики на всіх сторонах світової зустрічі".
Зазначається, що під час зустрічі Бланар з Лавровим обговорювали ймовірні результати мирного саміту у Швейцарії.
Водночас, представники словацької опозиції заявили, що Бланар у такий спосіб поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм чи Угорщиною, назвавши це "зрадою нашої зовнішньополітичної орієнтації".
Крім Бланара, Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.
Лавров відреагував на аудіозапис із обговоренням атаки по Кримському мосту
У коментарях до аудиозапису, який 1 березня злили в мережу російські пропагандисти, Лавров заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито хоче схвалити передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак покласти відповідальність за це на США та Велику Британію.
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