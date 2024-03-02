Глава МЗС Словаччини потиснув руку Лаврову під час зустрічі
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Глава МЗС Словаччини потиснув руку Лаврову під час зустрічі

Юрій Бланар та Сергій Лавров
Джерело:  online.ua

Очільник МЗС Словаччини Юрій Бланар на дипломатичному форумі у турецькій Анталії провів зустріч із главою кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим та потиснув останньому руку. 

Що відомо про зустріч Бланара з Лавровим та реакцію прем’єр-міністра Фіцо

Зокрема, фото дружнього рукостискання опубліковало МЗС країни-агресорки.

За інформацією видання Actuality, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у коментарях до зустрічі Бланара з Лавровим зазначив, що вона нібито є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики на всіх сторонах світової зустрічі".

Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром, - додав Фіцо.

Зазначається, що під час зустрічі Бланар з Лавровим обговорювали ймовірні результати мирного саміту у Швейцарії.

Водночас, представники словацької опозиції заявили, що Бланар у такий спосіб поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм чи Угорщиною, назвавши це "зрадою нашої зовнішньополітичної орієнтації".

Крім Бланара, Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.

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У коментарях до аудиозапису, який 1 березня злили в мережу російські пропагандисти, Лавров заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито хоче схвалити передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак покласти відповідальність за це на США та Велику Британію.

Хочуть обов'язково всіх обдурити, щоб подумали не на них, а на американців і британців, оскільки вони і так уже там перебувають. Це, взагалі, кричуще самовикриття, - заявив Лавров.

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