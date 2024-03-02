Глава МИД Словакии пожал руку Лаврову во время встречи
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Политика
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Глава МИД Словакии пожал руку Лаврову во время встречи

Юрий Бланар и Сергей Лавров
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Источник:  online.ua

Глава МИД Словакии Юрий Бланар на дипломатическом форуме в турецкой Анталии провел встречу с главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым и пожал последнему руку.

Что известно о встрече Бланара с Лавровым и реакции премьер-министра Фицо

В частности, фото дружеского рукопожатия опубликовало МИД страны-агрессорки.

По информации издания Actuality, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментариях ко встрече Бланара с Лавровым отметил, что она якобы является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики на всех сторонах мировой встречи".

Я знал об этой встрече, я полностью рекомендовал ему встретиться с российским министром, – добавил Фицо.

Во время встречи Бланар с Лавровым обсуждали вероятные результаты мирного саммита в Швейцарии.

В то же время представители словацкой оппозиции заявили, что Бланар таким образом поставил Словакию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Китаем или Венгрией, назвав это "изменой нашей внешнеполитической ориентации".

Помимо Бланара Лавров также встретился с представителями Узбекистана, Кыргызстана и Эсватини.

Лавров отреагировал на аудиозапись с обсуждением атаки по Крымскому мосту

В комментариях к аудиозаписи, которую 1 марта слили в сеть российские пропагандисты, Лавров заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы хочет одобрить передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако возложить ответственность за это на США и Великобританию.

Хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев и британцев, поскольку они и так уж там находятся. Это вообще кричащее саморазоблачение, - заявил Лавров.

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