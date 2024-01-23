Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заговорил о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Лавров также утверждает, что все заявления о том, что президент РФ Владимир Путин против переговоров – "неправда".

Что Лавров заявил о мирных переговорах с Украиной

По его словам, в Кремле якобы готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы, прежде всего, национальные интересы России.

Мы будем готовы выслушать всех, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе установлении справедливости в отношениях России и Украины, которая включала бы, конечно же, прекращение западной политики использования Украины как инструмент войны против России. Президент Путин не раз говорил, что когда кто-то заявляет, что Россия против переговоров, это неправда. Несколько дней назад в Давосе так выразился Энтони Блинкен – это неправда. Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа, – заявил Лавров. Поделиться

Также глава российского МИД намекнул, что якобы для "установления справедливости страны Запада должно прекратить помогать Украине продолжать вести войну с Россией".

В РФ рассматривают вероятность начала войны с НАТО

Российские пропагандисты поинтересовались у заместителя Сергея Лаврова, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта России непосредственно с НАТО.

Рябков стал утверждать, что развитие событий зависит от Североатлантического альянса.

Полностью и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, – цинично заявил российский дипломат. Поделиться

Кроме того, представитель МИД РФ начал врать о том, что НАТО "бесконечно посягает" на интересы России.

Также Сергей Рябков жалуется на каких-то фантомных людей, которые продолжают испытывать страну-агрессорку на крепость.