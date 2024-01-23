Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заговорил о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Лавров также утверждает, что все заявления о том, что президент РФ Владимир Путин против переговоров – "неправда".
Что Лавров заявил о мирных переговорах с Украиной
По его словам, в Кремле якобы готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы, прежде всего, национальные интересы России.
Также глава российского МИД намекнул, что якобы для "установления справедливости страны Запада должно прекратить помогать Украине продолжать вести войну с Россией".
В РФ рассматривают вероятность начала войны с НАТО
Российские пропагандисты поинтересовались у заместителя Сергея Лаврова, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта России непосредственно с НАТО.
Рябков стал утверждать, что развитие событий зависит от Североатлантического альянса.
Кроме того, представитель МИД РФ начал врать о том, что НАТО "бесконечно посягает" на интересы России.
Также Сергей Рябков жалуется на каких-то фантомных людей, которые продолжают испытывать страну-агрессорку на крепость.
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