Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною
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Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною

Лавров
Джерело:  CBS News

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною та про готовність "вислухати всіх зацікавлених у справедливості". Лавров також стверджує, всі заяви про те, що президент РФ Володимир Путін проти переговорів – "неправда".  

Що Лавров заявив про мирні переговори з Україною

За його словами, у Кремлі нібито готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка гарантувала б насамперед національні інтереси Росії.

Ми будемо готові вислухати всіх, хто щиро зацікавлений у справедливості, у тому числі у встановленні справедливості у відносинах Росії та України, яка включала б, звичайно ж, припинення західної політики використання України як інструмент війни проти Росії. Президент Путін не раз казав, що коли хтось заявляє, що Росія проти переговорів, це неправда. Декілька днів тому в Давосі так висловився Ентоні Блінкен – це неправда. Росія весь цей час наголошувала, що ми будемо готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію та досягнення рішення, яке гарантувало б легітимні національні інтереси Росії та українського народу, – заявив Лавров.

Також очільник російського МЗС натякнув, що нібито для "встановлення справедливості країни Заходу мають припинити допомагати Україні продовжувати вести війну з Росією".

У РФ розглядають ймовірність початку війни з НАТО

Російські пропагандисти поцікавилися у заступника Сергія Лаврова, чи можна очікувати в майбутньому збройного конфлікту Росії безпосередньо з НАТО.

Рябков почав стверджувати, що розвиток подій залежить від Північноатлантичного альянсу.

Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами, - цинічно заявив російський дипломат.

Окрім того, представник МЗС РФ почав брехати про те, що НАТО "нескінченно зазіхає" на інтереси Росії.

Також Сергій Рябков скаржиться на якихось фантомних людей, які продовжують випробовувати країну-агресорку на міцність.

Вони, мабуть, увірували, що меж їхньої власної гри на підвищення ставок немає, але вони можуть опинитися серед тих, хто повністю програє на цьому майданчику, - додав заступник Лаврова.

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