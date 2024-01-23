Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною

Ми будемо готові вислухати всіх, хто щиро зацікавлений у справедливості, у тому числі у встановленні справедливості у відносинах Росії та України, яка включала б, звичайно ж, припинення західної політики використання України як інструмент війни проти Росії. Президент Путін не раз казав, що коли хтось заявляє, що Росія проти переговорів, це неправда. Декілька днів тому в Давосі так висловився Ентоні Блінкен – це неправда. Росія весь цей час наголошувала, що ми будемо готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію та досягнення рішення, яке гарантувало б легітимні національні інтереси Росії та українського народу, – заявив Лавров.