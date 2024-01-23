Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною та про готовність "вислухати всіх зацікавлених у справедливості". Лавров також стверджує, всі заяви про те, що президент РФ Володимир Путін проти переговорів – "неправда".
Що Лавров заявив про мирні переговори з Україною
За його словами, у Кремлі нібито готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка гарантувала б насамперед національні інтереси Росії.
Також очільник російського МЗС натякнув, що нібито для "встановлення справедливості країни Заходу мають припинити допомагати Україні продовжувати вести війну з Росією".
У РФ розглядають ймовірність початку війни з НАТО
Російські пропагандисти поцікавилися у заступника Сергія Лаврова, чи можна очікувати в майбутньому збройного конфлікту Росії безпосередньо з НАТО.
Рябков почав стверджувати, що розвиток подій залежить від Північноатлантичного альянсу.
Окрім того, представник МЗС РФ почав брехати про те, що НАТО "нескінченно зазіхає" на інтереси Росії.
Також Сергій Рябков скаржиться на якихось фантомних людей, які продовжують випробовувати країну-агресорку на міцність.
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