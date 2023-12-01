Лавров безапеляційно заявив про майбутній розвал ОБСЄ

На пресконференцію після зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) “прорвався” і одіозний Сергій Лавров. Російський дипломат хамив журналістам і натякав на розвал ОБСЄ.

Лавров у своєму репертуарі

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров на пресконференції у Скоп’є розповів про "свободу преси" у Росії, натякнув, що функціонування ОБСЄ тепер не має сенсу, відповів у хамській манері на уточнююче запитання журналіста "Німецької хвилі".

Лавров в черговий раз повідомив, що він тепер не зацікавлений у боротьбі за збереження ОБСЄ.

Головне відчуття – байдужість. Мені, наприклад, байдуже, що відбуватиметься з цією організацією. Поширити

На уточнювальне запитання журналістки "Німецької хвилі" про те, чи означають ці слова можливість виходу Росія з ОБСЄ, Лавров перейшов на хамство.

Я не знаю, де ви отримували освіту журналіста, – коротко сказав він і звинуватив журналістку в тому, що вона перекручує слова. Поширити

На її зустрічну репліку про те, що це неправда, і вона спитала про плани РФ, Лавров відповів:

Я знаю, що у вас у Німеччині прийнято розжовувати все журналістам, у нас лишають місце для інтерпретацій. Поширити

Лавров заявив про високу імовірність розвалу ОБСЄ. Коментуючи свої нещодавні слова про те, що зараз шанси на збереження ОБСЄ є дуже низькими, він заявив, що після зустрічі у Скоп’є шанси на розпад організації додатково погіршилися.

Шанси збільшилися, але не на збереження організації, – сказав він. Поширити

Росія погрожує Молдові

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвав Молдову наступною жертвою “гібридної війни Заходу проти Росії”.

За словами глави МЗС РФ, формат "5+2" є останнім, що залишається від спільних зусиль щодо придністровського врегулювання

Лавров вважає, що Захід готує Молдавію до ролі наступної жертви у гібридній війні, яку він розв'язав проти Росії.

У низці зірваних спроб вирішити проблеми Європи на принципах ОБСЄ – меморандум Козака, який міг би надійно врегулювати ситуацію в Молдавії ще 20 років тому, сказав Лавров.

Натовський та єесівський Брюссель безцеремонно тоді торпедував уже парафований Кишиневом та Тирасполем документ, а зараз вбивають і формат +2", останнє, що залишається від спільних зусиль щодо придністровського врегулювання. По суті, Молдавії уготовано долю наступної жертви у розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії. Поширити

Лавров заявив, що кожній країні, в якій зараз "активують західні емісари, фонди та неурядові організації, варто замислитися".