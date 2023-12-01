Лавров безапеляційно заявив про майбутній розвал ОБСЄ

На пресконференцію після зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) “прорвався” і одіозний Сергій Лавров. Російський дипломат хамив журналістам і натякав на розвал ОБСЄ.
Лавров у своєму репертуарі
Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров на пресконференції у Скоп’є розповів про "свободу преси" у Росії, натякнув, що функціонування ОБСЄ тепер не має сенсу, відповів у хамській манері на уточнююче запитання журналіста "Німецької хвилі".
Лавров в черговий раз повідомив, що він тепер не зацікавлений у боротьбі за збереження ОБСЄ.
На уточнювальне запитання журналістки "Німецької хвилі" про те, чи означають ці слова можливість виходу Росія з ОБСЄ, Лавров перейшов на хамство.
На її зустрічну репліку про те, що це неправда, і вона спитала про плани РФ, Лавров відповів:
Лавров заявив про високу імовірність розвалу ОБСЄ. Коментуючи свої нещодавні слова про те, що зараз шанси на збереження ОБСЄ є дуже низькими, він заявив, що після зустрічі у Скоп’є шанси на розпад організації додатково погіршилися.
Росія погрожує Молдові
Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвав Молдову наступною жертвою “гібридної війни Заходу проти Росії”.
За словами глави МЗС РФ, формат "5+2" є останнім, що залишається від спільних зусиль щодо придністровського врегулювання
Лавров вважає, що Захід готує Молдавію до ролі наступної жертви у гібридній війні, яку він розв'язав проти Росії.
У низці зірваних спроб вирішити проблеми Європи на принципах ОБСЄ – меморандум Козака, який міг би надійно врегулювати ситуацію в Молдавії ще 20 років тому, сказав Лавров.
Лавров заявив, що кожній країні, в якій зараз "активують західні емісари, фонди та неурядові організації, варто замислитися".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-