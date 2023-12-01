Лавров безапелляционно заявил о грядущем развале ОБСЕ

На пресс-конференцию после встречи Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "прорвался" и одиозный Сергей Лавров. Российский дипломат хамил журналистам и намекал на развал ОБСЕ.
Лавров в своем репертуаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Скопье рассказал о "свободе прессы" в России, намекнул, что функционирование ОБСЕ теперь не имеет смысла и ответил в хамской манере на уточняющий вопрос журналиста "Немецкой волны".
Лавров в очередной раз сообщил, что он теперь не заинтересован в борьбе за сохранение ОБСЕ.
На уточняющий вопрос журналистки "Немецкой волны" о том, означают ли эти слова возможность выхода Россия из ОБСЕ, Лавров перешел на хамство.
На ее встречную реплику о том, что это неправда и она спросила о планах РФ, Лавров ответил:
Лавров заявил о высокой вероятности развала ОБСЕ. Комментируя свои недавние слова о том, что сейчас шансы на сохранение ОБСЕ очень низкие, он заявил, что после встречи у Скопье шансы на распад организации дополнительно ухудшились.
Россия угрожает Молдове
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвал Молдову следующей жертвой "гибридной войны Запада против России".
По словам главы МИД РФ, формат "5+2" является последним, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию
Лавров считает, что Запад готовит Молдавию к роли следующей жертвы в гибридной войне, которую он развязал против России.
В ряде сорванных попыток решить проблемы Европы на принципах ОБСЕ – меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад, сказал Лавров.
Лавров заявил, что каждой стране, в которой сейчас "активируют западные эмиссары, фонды и неправительственные организации, стоит задуматься".
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