Шеф российской дипломатии Сергей Лавров жалуется на то, что Европейский союз, мол, уже разработал "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, чтобы ВСУ имели возможность наносить удары вглубь РФ.

В Кремле нервничают из-за дальнобойного оружия для Украины

Как утверждает скандальный российский дипломат, в распоряжении его команды каким-то образом оказались информация о планах официального Брюсселя.

По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России". Сергей Лавров Глава МИД РФ

Он также добавил, что в Евросоюзе вроде бы пришли к выводу, что имеющимся оружием выиграть войну Украина не сможет.

Приспешник Путина в очередной раз пожаловался в духе российской пропаганды, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она вроде бы имеет право.

Может ли Украина получить еще больше дальнобойных ракет

Недавно журналисты узнали, что официальный Лондон предложил Германии вариант, как быть с нежеланием Берлина давать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

По их словам, план заключается в том, что власти ФРГ передадут свои Taurus в Британию, а они передают Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Утверждается, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших решениях в этом направлении не сообщалось.

Команда канцлера Олафа Шольца не захотела комментировать это сообщение.