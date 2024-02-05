Буданов предлагает Канаде передать Украине списанные ракеты CRV7

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7, отметив, что для обеих сторон это будет выигрышная ситуация.

Буданов выступил с неожиданным предложением к Канаде

Руководитель ГУР предлагает Канаде передать Украине ракеты, предназначенные для утилизации.

Об этом он заявил в интервью Global News.

Буданов отметил, что передача Украине списанных ракет CRV7, хранящихся на складе боеприпасов в Дандурне в количестве более 83 тыс. единиц и ожидающих утилизации, помогла бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономила бы канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение.

Мы надеемся, что это будет выигрышная ситуация, – сказал он. Поделиться

Буданов сказал, что CRV7 будет использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. По его словам, Украина обсуждала этот вопрос с Канадой, но все еще ожидает решения.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что ракетам уже несколько десятилетий, и они могли стать нестабильными, что создает опасность при использовании и транспортировке.

Украина готова взять на себя риски, потому что привыкла работать со старыми боеприпасами, такими как CRV7.

Мы не волнуемся, – прокомментировал Буданов.

Те ракеты, которые больше не работают, будут разобраны на запчасти для производства украинских беспилотников.

Техники нам нужно очень много, и боеприпасов, и артиллерийских боеприпасов – очень много видов техники, – подчеркнул глава украинской разведки. Поделиться

Однако канадский военный представитель, кроме беспокойства относительно того, можно ли ракеты безопасно транспортировать по небу, передача их Украине будет означать расторжение контракта с частной компанией по утилизации, которая уже строит специальный объект для этой работы.

Эксперты, опрошенные Global News, заявили, что ракетное топливо имеет ограниченный срок годности и может стать некачественным спустя столько лет.

Но поскольку CRV7 используют твердое топливо, они могут быть безопасными при условии, что они хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнения.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что союзники Украины через два года войны теряют интерес к конфликту, Буданов сказал:

Это не телешоу, интересоваться или нет. Это – война. Поделиться

Ситуация под Бахмутом и на юге

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что наступательная операция на юге будет продолжаться, пока у Украины есть ресурсы.

Параллельно с этим, конечно, идут операции по деоккупации Бахмута. Недавно мы вернули Клещиевку, которая выглядит так, будто это очень маленький [участок] земли, но это важно, потому что она на холме, откуда открывается вид на другую местность.

По словам Буданова, следующим шагом будет перекрыть все пути поставок, которые идут на Бахмут.

Практически эта операция, которую мы ведем, очень похожа на ту русскую, которую брали Бахмут. С той лишь разницей, что они все-таки вели лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся оцепить город, и только после того, как он будет окружен, мы заедем в город.

У Буданова спросили, направлена ли операция в Бахмуте на то, чтобы сдержать российские силы и не дать им усилить Бердянский и Мелитопольский направления.

Конечно, и это принесло результат, которого мы хотели. Например, недавно россияне передислоцировали свой единственный резерв – 25-ю армию, которая недавно была создана и еще не завершила создание. Сейчас ее передислоцировали примерно севернее Бахмута, и именно там его планируют похоронить.

25-я армия имеет около 15 тыс человек. По словам Буданова, угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные силы в район города, что, конечно, истощает их ресурсы по другим направлениям, таким как юг.