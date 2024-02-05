Буданов пропонує Канаді передати Україні списані ракети CRV7

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, зазначивши, що для обох сторін це буде виграшна ситуація.

Буданов виступив з неочікуваною пропозицією до Канади

Керівник ГУР пропопнує Канаді передати Україні ракети, призначені для утилізації.

Про це він заявив в інтерв’ю Global News.

Буданов зазначив, що передача Україні списаних ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів у Дандурні у кількості понад 83 тис одиниць й очікують утилізації, допомогла б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення.

Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація, – сказав він. Поширити

Буданов сказав, що CRV7 використовуватимуться як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії. За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що ракетам вже декілька десятиліть, і вони могли стати нестабільними, що створює небезпеку під час використання й транспортування.

Україна готова взяти на себе ризики, бо звикла працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.

Ми не хвилюємося, – прокоментував Буданов.

Ті ракети, які більше не функціонують, будуть розібрані на запчастини для виробництва українських безпілотників.

Техніки нам потрібно дуже багато, і боєприпасів, і артилерійських боєприпасів – дуже багато видів техніки, – підкреслив очільник української розвідки. Поширити

Проте канадський військовий представник, окрім занепокоєння щодо того, чи можна ракети безпечно транспортувати небом, передача їх Україні означатиме розірвання контракту з приватною компанією з утилізації, яка вже будує спеціальний об’єкт для цієї роботи.

Експерти, опитані Global News, заявили, що ракетне паливо має обмежений термін придатності й може стати неякісним через стільки років.

Але оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що вони зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що союзники України через два роки війни втрачають інтерес до конфлікту, Буданов сказав:

Це не телешоу, цікавитися чи ні. Це війна. Поширити

Ситуація біля Бахмута та на півдні

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що наступальна операція на півдні триватиме, доки в України є ресурси.

Паралельно з цим, звичайно, йдуть операції з деокупації Бахмута. Нещодавно ми повернули Кліщіївку, яка виглядає так, ніби це дуже маленька [ділянка] землі, але це важливо, тому що вона на пагорбі, звідки відкривається вид на іншу місцевість.

За словами Буданова, наступним кроком буде перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут.

Практично ця операція, яку ми ведемо, дуже схожа на ту російську, якою брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося оточити місто, і тільки після того, як воно буде оточено, ми заїдемо в місто.

У Буданова запитали, чи операція в Бахмуті спрямована на те, щоб стримати російські сили та не дати їм посилити Бердянський і Мелітопольський напрямки.

Звичайно, і це принесло результат, якого ми хотіли. Наприклад, нещодавно росіяни передислокували свій єдиний резерв – 25-ту армію, яка нещодавно була створена і ще не завершила створення. Зараз її передислокували приблизно на північ від Бахмута, і саме там його планують поховати.

25-та армія має близько 15 тис чоловік. За словами Буданова, загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові сили в район міста, що, звісно, виснажує їхні ресурси з інших напрямків, таких як південь.