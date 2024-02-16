Лавров панікує через таємний план ЄС стосовно України
Категорія
Політика
Дата публікації

Лавров панікує через таємний план ЄС стосовно України

Сергій Лавров
Джерело:  online.ua

Шеф російської дипломатії Сергій Лавров скаржиться на те, що Європейський союз, мовляв, вже розробив "рекомендації" для отримання Україною далекобійної зброї, щоб ЗСУ мали можливість завдавати ударів вглиб РФ.

У Кремлі нервують через далекобійну зброю для України

Як стверджує скандальний російський дипломат, у розпорядженні його команди якимось чином опинилися дані щодо планів офіційного Брюсселя.

За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України — потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб "дістати до серця Росії.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

Він також додав, що у Євросоюзі начебто дійшли висновку, що наявною зброєю виграти війну Україна не зможе.

Поплічник Путіна вкотре поскаржився в дусі російської пропаганди, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.

Чи може Україна отримати ще більше далекобійних ракет

Нещодавно журналісти дізналися, що офіційний Лондон запропонував Німеччині варіант, як бути з небажанням Берліна давати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

За їхніми словами, план полягає в тому, що влада ФРН передасть свої Taurus до Британії, а вона натомість передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow.

Стверджується, що цю пропозицію Лондон передав Берліну кілька тижнів тому, але про подальші рішення в цьому напрямку не повідомлялось.

Команда канцлера Олафа Шольца не захотіла коментувати це повідомлення.

Що важливо розуміти, питання отримання ракет Taurus із дальністю до 500 кілометрів активно порушується з літа минулого року. Однак досі немає фінального рішення з цього приводу.

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