Глава ультраправой Словацкой народной партии (SNS), входящей в правящую коалицию, Андрей Данко заявил, что Россия якобы не является страной-агрессором из-за развязавшейся войны против Украины.

В парламенте Словакии оправдывают агрессию РФ против Украины

В комментарии журналистам издания RTVS Данко дерзко заявил, что развязав войну против Украины, Россия якобы защищает собственные интересы.

Словацкий политик в ответ на вопрос, кто тогда выступает агрессором в развязанной Россией войне против Украины, цинично заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому "приложили руку все даже украинцы, которые не смогли разобраться с российским национальным меньшинством. ".

Он заявляет, что Россия в развязавшейся войне против Украины якобы защищает интересы своих нацменьшинств.

Когда Данко напомнили, что Россия нарушила международное право, когда начала войну против Украины и захватила территории другого государства, он заявил, что международное право нарушают и другие страны, в частности, Израиль и США.

Становиться на сторону Украины - это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы, - заявил словацкий политик. Поделиться

Что известно о реакции ЕС на позицию Словакии по поводу войны в Украине

По информации журналистов издания Euractiv, в четверг, 7 марта, представители 28 стран, включая Украину и США, провели телеконференцию на уровне министров.

Отмечается, что на эту встречу не был приглашен ни один представитель из Словакии.

Это, в частности, как подчеркивается, стало реакцией на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, открыто критикующего позицию западных государств относительно войны в Украине.

Перед этим бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что сначала Фицо даже не вызвали на парижский саммит, но Франция направила ему приглашение после того, как он специально "попросил".

По словам Надя, после прихода фицо к власти в Словакии страну перестали приглашать на различные закрытые форумы в ЕС и НАТО.

Бывшие коллеги по министрам рассказывали мне, что союзники боятся утечки информации. Они видят неконструктивный подход со словацкой стороны. Другими словами, внешняя политика Словакии находится в очень плохом состоянии, и это для нас смущение, - подчеркивает Надь. Поделиться

В материале издания отмечается, что изоляция Словакии может еще больше усилиться при избрании Павола Гашпара новым фактическим руководителем главного разведывательного агентства страны – Словацкой информационной службы (SIS).

В частности, для его назначения правительству Фицо пришлось изменить устав агентства в обход проевропейского президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Гашпар хорошо известен тем, что он пылкий поклонник своего отца, его обвиняют в ложных заявлениях, лжи под присягой и подозревают в даче взятки в размере 60 тыс. евро полицейским.