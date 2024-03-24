Вибори президента Словаччини. У першому турі виграв прозахідний Корчук
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Вибори президента Словаччини. У першому турі виграв прозахідний Корчук

корчук
Джерело:  online.ua

У Словаччині напередодні відбувся перший тур президентських виборів. Перемогу в ньому здобув колишній міністр закордонних справ країни, рішучий прихильник України, прозахідний кандидат Іван Корчок.

Як прошов перший тур виборів президента Словаччини

За попередніми опитуваннями, Корчока готові були підтримати 36% виборців, тоді як його головного конкурента Пітера Пеллегріні — 37%.

Втім, Корчок неочікувано прорвався за підсумками першого туру, отримавши 42,51% голосів, а за Пеллегріні віддали 37,02%. Решта кандидатів набрала менш ніж 15% голосів.

Фото — volbysr.sk

Переможця визначить другий тур національного голосування, який, як очікується, відбудеться 6 квітня.

Що відомо про Івана Корчока та його позицію щодо України

Іван Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині і вважається рішучим прихильником України.

Він обіцяє стати противагою націоналістичному уряду премʼєр-міністра Роберта Фіцо, який виступає проти військової допомоги Україні і є прихильником перемовин з росією.

Пеллегріні ж коаліційний партнер Роберта Фіцо. Він є лідером партії «Голос». У разі його перемоги на виборах є велика вірогідність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо консолідувати владу в своїх руках. У такому випадку премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.

Посада президента в Словаччині церемоніальна, але він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем Збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони.

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