Выборы президента Словакии. В первом туре выиграл прозападный Корчук

В Словакии накануне прошел первый тур президентских выборов. Победу в нем одержал бывший министр иностранных дел страны, решительный сторонник Украины, прозападный кандидат Иван Корчок.

Как прошел первый тур выборов президента Словакии

По предварительным опросам, Корчка готовы были поддержать 36% избирателей, тогда как его главного конкурента Питера Пеллегрини — 37%.

Корчок неожиданно прорвался по итогам первого тура, получив 42,51% голосов, а за Пеллегрини отдали 37,02%. Остальные кандидаты набрали менее 15% голосов.

Фото — volbysr.sk

Победитель определит второй тур национального голосования, который, как ожидается, состоится 6 апреля.

Что известно об Иване Корчоке и его позиции относительно Украины

Иван Корчок имеет поддержку парламентской оппозиции в Словакии и считается решительным сторонником Украины.

Он обещает стать противовесом националистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо, выступающего против военной помощи Украине и сторонника переговоров с россией.

Пеллегрин же коалиционный партнер Роберта Фицо. Он лидер партии «Голос». В случае его победы на выборах велика вероятность того, что «Голос» сольется с партией Фицо Smer-SD, что позволит Фицо консолидировать власть в своих руках. В таком случае премьер будет иметь полный контроль над парламентским большинством.