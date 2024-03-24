Выборы президента Словакии. В первом туре выиграл прозападный Корчук
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Выборы президента Словакии. В первом туре выиграл прозападный Корчук

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Источник:  online.ua

В Словакии накануне прошел первый тур президентских выборов. Победу в нем одержал бывший министр иностранных дел страны, решительный сторонник Украины, прозападный кандидат Иван Корчок.

Как прошел первый тур выборов президента Словакии

По предварительным опросам, Корчка готовы были поддержать 36% избирателей, тогда как его главного конкурента Питера Пеллегрини — 37%.

Корчок неожиданно прорвался по итогам первого тура, получив 42,51% голосов, а за Пеллегрини отдали 37,02%. Остальные кандидаты набрали менее 15% голосов.

Фото — volbysr.sk

Победитель определит второй тур национального голосования, который, как ожидается, состоится 6 апреля.

Что известно об Иване Корчоке и его позиции относительно Украины

Иван Корчок имеет поддержку парламентской оппозиции в Словакии и считается решительным сторонником Украины.

Он обещает стать противовесом националистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо, выступающего против военной помощи Украине и сторонника переговоров с россией.

Пеллегрин же коалиционный партнер Роберта Фицо. Он лидер партии «Голос». В случае его победы на выборах велика вероятность того, что «Голос» сольется с партией Фицо Smer-SD, что позволит Фицо консолидировать власть в своих руках. В таком случае премьер будет иметь полный контроль над парламентским большинством.

Должность президента в Словакии церемониальна, но он ратифицирует международные договоры, назначает высших судей и является главнокомандующим Вооруженными силами. Также президент может ветировать принятые парламентом законы.

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