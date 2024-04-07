В Словакии на президентских выборах победил союзник Фицо

Во втором туре президентских выборов в Словакии победил Петер Пеллегрини, являющийся союзником пророссийского премьера Роберта Фицо.
Кто побеждает на выборах в Словакии
Словацкое управление статистики сообщает , что Пеллегрини набрал 53,12% голосов, а проевропейский кандидат Иван Корчок — 46,87%.
Как известно, президента в Словакии выбирают всеобщим голосованием раз в 5 лет. В выборах приняло участие около 4,4 миллиона избирателей.
23 марта состоялся первый тур выборов, где участвовали девять кандидатов, однако ни один из них не набрал абсолютного большинства.
В первом туре бывший глава МИД Словакии Иван Корчок набрал 42,51% голосов, а Пеллегрини получил поддержку 37,02% избирателей.
Петер Пеллегрини и Иван Корчок: что известно
Петер Пеллегрини — лидер левой партии «Голос», в 2014—2016 годах был председателем парламента Словакии, с 2016 по 2018 был заместителем премьер-министра Роберта Фицо по инвестициям и информатизации.
С 2018 года по 20 марта 2020 года — премьер-министр Словакии. Политик разделяет позицию Фицо по стандартизации отношений с Россией. Считает санкции против РФ в основном неэффективными.
Выступает против вступления Украины в НАТО.
Иван Корчок — бывший министр иностранных дел Словакии в 2020-2021 и 2021-2022 гг., заместитель министра иностранных дел.
Поддерживает жесткий подход к РФ и предоставление Украине всей помощи, включая военную.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-