В Словакии на президентских выборах победил союзник Фицо
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В Словакии на президентских выборах победил союзник Фицо

Петер Пеллегрини
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Во втором туре президентских выборов в Словакии победил Петер Пеллегрини, являющийся союзником пророссийского премьера Роберта Фицо.

Кто побеждает на выборах в Словакии

Словацкое управление статистики сообщает , что Пеллегрини набрал 53,12% голосов, а проевропейский кандидат Иван Корчок — 46,87%.

Как известно, президента в Словакии выбирают всеобщим голосованием раз в 5 лет. В выборах приняло участие около 4,4 миллиона избирателей.

23 марта состоялся первый тур выборов, где участвовали девять кандидатов, однако ни один из них не набрал абсолютного большинства.

В первом туре бывший глава МИД Словакии Иван Корчок набрал 42,51% голосов, а Пеллегрини получил поддержку 37,02% избирателей.

Петер Пеллегрини и Иван Корчок: что известно

Петер Пеллегрини — лидер левой партии «Голос», в 2014—2016 годах был председателем парламента Словакии, с 2016 по 2018 был заместителем премьер-министра Роберта Фицо по инвестициям и информатизации.

С 2018 года по 20 марта 2020 года — премьер-министр Словакии. Политик разделяет позицию Фицо по стандартизации отношений с Россией. Считает санкции против РФ в основном неэффективными.

Выступает против вступления Украины в НАТО.

Иван Корчок — бывший министр иностранных дел Словакии в 2020-2021 и 2021-2022 гг., заместитель министра иностранных дел.

Поддерживает жесткий подход к РФ и предоставление Украине всей помощи, включая военную.

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