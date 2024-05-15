15 мая премьер Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы, которую устроил неизвестный.
Покушение на Фицо — что сейчас известно
Согласно данным Associated Press, нападавшего задержали, а премьера Словакии с ранениями уже доставили в больницу.
Другие СМИ сообщили, что инцидент произошел во время выездного заседания правительства.
На странице Роберта Фицо в Фейсбуке опубликовали видео заседания правительства Словакии, однако момента покушения на нем нет.
Согласно последним данным, у Фицо ранены конечности, грудь и живот. Очевидцы утверждают, что слышали до 4-5 выстрелов.
По информации еженедельника PLUS 7 DAYS, кто-то из толпы выкрикнул "Роб, иди сюда", после чего началась стрельба.
Состояние политика оценивают как очень тяжелое.
В сети уже опубликован момент задержания нападающего на премьера Словакии.
Что важно знать о Роберте Фицо
Роберт Фицо — премьер-министр Словакии, который уже в четвертый раз занимает эту должность.
Он известен своей пророссийской позицией и поддержкой режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, он часто блокировал важные решения по Украине в Европейском союзе и выступал с громкими негативными прогнозами касательно завершения российско-украинской войны.
К примеру, недавно Фицо обидел словаков за сбор денег на снаряды для Украины.
Он цинично заявил, что собранные миллионы не изменят ситуацию на фронте.
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