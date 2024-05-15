15 мая премьер Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы, которую устроил неизвестный.

Покушение на Фицо — что сейчас известно

Согласно данным Associated Press, нападавшего задержали, а премьера Словакии с ранениями уже доставили в больницу.

Другие СМИ сообщили, что инцидент произошел во время выездного заседания правительства.

На странице Роберта Фицо в Фейсбуке опубликовали видео заседания правительства Словакии, однако момента покушения на нем нет.

Согласно последним данным, у Фицо ранены конечности, грудь и живот. Очевидцы утверждают, что слышали до 4-5 выстрелов.

По информации еженедельника PLUS 7 DAYS, кто-то из толпы выкрикнул "Роб, иди сюда", после чего началась стрельба.

Состояние политика оценивают как очень тяжелое.

В сети уже опубликован момент задержания нападающего на премьера Словакии.

Что важно знать о Роберте Фицо

Роберт Фицо — премьер-министр Словакии, который уже в четвертый раз занимает эту должность.

Он известен своей пророссийской позицией и поддержкой режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, он часто блокировал важные решения по Украине в Европейском союзе и выступал с громкими негативными прогнозами касательно завершения российско-украинской войны.

К примеру, недавно Фицо обидел словаков за сбор денег на снаряды для Украины.

Он цинично заявил, что собранные миллионы не изменят ситуацию на фронте.