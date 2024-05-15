Покушение на Фицо. Что известно о связи стрелка с Россией

Как удалось узнать журналистам, 71-летний Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
Юрай Цинтула может иметь связи с Москвой
Такими данными в социальных сетях подылился журналист-расследователь Саболч Пани.
Вечером 15 мая он опубликовал два скриншота сообщений Facebook-страницы Slovenskí Branci, на которых виден тот же мужчина, который стрелял в Фицо.
Что важно понимать, Slovenskí Branci — незарегистрированная парамилитарная группировка, созданная в Словакии более 14 лет назад.
Согласно данным журналистов, эта организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов тренировали бывшие российские спецназовцы.
В октябре 2022 года Slovenskí Branci официально объявили о закрытии, не сообщив о причинах такого шага.
Покушение на Фицо — последние подробности
Вечером 15 мая неизвестный мужчина пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо после выездного заседания правительства — политика сразу доставили в больницу с несколькими ранениями.
По словам очевидцев, которые были на месте происшествия, политик подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.
На вертолете его сразу доставили в Банск-Быстрицу, потому что дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости срочного вмешательства.
Впоследствии стало известно, что Фицо успешно прооперировали — сейчас он в стабильном состоянии.
Телеканал TA3 добавил, что нападающий "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.
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