Покушение на Фицо. Что известно о связи стрелка с Россией

Как удалось узнать журналистам, 71-летний Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Юрай Цинтула может иметь связи с Москвой

Такими данными в социальных сетях подылился журналист-расследователь Саболч Пани.

Вечером 15 мая он опубликовал два скриншота сообщений Facebook-страницы Slovenskí Branci, на которых виден тот же мужчина, который стрелял в Фицо.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024

Что важно понимать, Slovenskí Branci — незарегистрированная парамилитарная группировка, созданная в Словакии более 14 лет назад.

Согласно данным журналистов, эта организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов тренировали бывшие российские спецназовцы.

В октябре 2022 года Slovenskí Branci официально объявили о закрытии, не сообщив о причинах такого шага.

Покушение на Фицо — последние подробности

Вечером 15 мая неизвестный мужчина пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо после выездного заседания правительства — политика сразу доставили в больницу с несколькими ранениями.

По словам очевидцев, которые были на месте происшествия, политик подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.

На вертолете его сразу доставили в Банск-Быстрицу, потому что дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости срочного вмешательства.

В ближайшие несколько часов все решится, — заявили в команде политика. Поделиться

Впоследствии стало известно, что Фицо успешно прооперировали — сейчас он в стабильном состоянии.

Телеканал TA3 добавил, что нападающий "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.