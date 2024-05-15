Замах на Фіцо. Що відомо про зв'язок нападника з Росією

Як вдалося дізнатися журналістам, 71-річний Юрай Цинтула, що стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
Юрай Цинтула може мати зв’язки з Москвою
Такими даними у соціальних мережах подылився журналіст-розслідувач Саболч Пані.
Увечері 15 травня він опублікував два скриншоти дописів Facebook-cторінки Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.
Що важливо розуміти, Slovenskí Branci — незареєстроване парамілітарне угруповання, яке було створене у Словаччині понад 14 років тому.
Згідно з даними журналістів, ця організація співпрацювала зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а її членів тренували колишні російські спецназівці.
У жовтні 2022 року Slovenskí Branci офіційно оголосили про закриття, не повідомивши про причини такого кроку.
Замах на Фіцо — останні подробиці
Увечері 15 травня невідомий чоловік намагався застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду — політика одразу доставили в лікарню з кількома пораненнями.
За словами очевидців, які були на місці події, політик підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього Фіцо впав на землю.
На гелікоптері його одразу доставили до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання.
Згодом стало відомо, що Фіцо успішно прооперували — наразі він у стабільному стані.
Телеканал TA3 додав, що нападник "влучив у живіт, таз і палець" словацького прем'єр-міністра.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-