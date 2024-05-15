Замах на Фіцо. Що відомо про зв'язок нападника з Росією

Як вдалося дізнатися журналістам, 71-річний Юрай Цинтула, що стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Юрай Цинтула може мати зв’язки з Москвою

Такими даними у соціальних мережах подылився журналіст-розслідувач Саболч Пані.

Увечері 15 травня він опублікував два скриншоти дописів Facebook-cторінки Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024

Що важливо розуміти, Slovenskí Branci — незареєстроване парамілітарне угруповання, яке було створене у Словаччині понад 14 років тому.

Згідно з даними журналістів, ця організація співпрацювала зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а її членів тренували колишні російські спецназівці.

У жовтні 2022 року Slovenskí Branci офіційно оголосили про закриття, не повідомивши про причини такого кроку.

Замах на Фіцо — останні подробиці

Увечері 15 травня невідомий чоловік намагався застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду — політика одразу доставили в лікарню з кількома пораненнями.

За словами очевидців, які були на місці події, політик підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього Фіцо впав на землю.

На гелікоптері його одразу доставили до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання.

Найближчі кілька годин усе вирішать, — заявили у команді політика. Поширити

Згодом стало відомо, що Фіцо успішно прооперували — наразі він у стабільному стані.

Телеканал TA3 додав, що нападник "влучив у живіт, таз і палець" словацького прем'єр-міністра.