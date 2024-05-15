Фіцо переніс операцію після замаху. Що відомо про його стан

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого 15 травня було скоєно замах, успішно прооперували.

Що відомо про операцію Фіцо

За даними ЗМІ, політик "у стабільному стані та спілкується".

Телеканал TA3 додав, що нападник "влучив у живіт, таз і палець" словацького прем'єр-міністра.

Перед тим міністр праці Словаччини Ерік Томаш говорив, що стан прем'єра важкий, оскільки кулі зачепили кілька внутрішніх органів.

Водночас цю інформацію на прес-конференції у лікарні в Банська-Бистриці (опублікована у Facebook Фіцо) спростував віце-прем'єр, міністр оборони Роберт Каліняк.

За його словами, Фіцо все ще перебуває в операційній, а стан його здоров'я "вкрай тяжкий".

Замах на Фіцо — що наразі відомо

Згідно з даними Associated Press, нападника затримали, а премʼєра Словаччини з пораненнями вже доставили в лікарню.

Інші медіа повідомили, що інцидент стався під час виїзного засідання уряду.

Згідно з останніми даними, у Фіцо поранені кінцівки, груди і живіт. Очевидці стверджують, що було зроблено до 4-5 пострілів.

За інформацією тижневика PLUS 7 DAYS, хтось із натовпу вигукнув "Робо, йди сюди", після чого почалась стрільба.

Стан політика оцінюють як дуже важкий.

У мережі вже опублікували момент затримання нападника на премʼєра Словаччини.