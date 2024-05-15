Фицо перенес операцию после покушения. Что известно о его состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, успешно прооперировано.

Что известно об операции Фицо

По данным СМИ, политик "в стабильном состоянии и общается".

Телеканал TA3 добавил, что нападающий "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.

До этого министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули зацепили несколько внутренних органов.

В то же время эту информацию на пресс-конференции в больнице в Банске-Быстрице (опубликованная в Facebook Фицо) опроверг вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк.

По его словам, Фицо все еще находится в операционной, а состояние его здоровья "крайне тяжелое".

Покушение на Фицо — что известно

Согласно данным Associated Press, нападавшего задержали, а премьера Словакии с ранениями уже доставили в больницу.

Другие СМИ сообщили, что инцидент произошел во время выездного заседания правительства.

Согласно последним данным, у Фицо ранены конечности, грудь и живот. Очевидцы утверждают, что было произведено до 4-5 выстрелов.

По информации еженедельника PLUS 7 DAYS, кто-то из толпы выкрикнул "Рабо, иди сюда", после чего началась стрельба.

Состояние политика оценивают как очень тяжелое.

В сети уже опубликован момент задержания нападающего на премьера Словакии.