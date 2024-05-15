Фицо перенес операцию после покушения. Что известно о его состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, успешно прооперировано.
Что известно об операции Фицо
По данным СМИ, политик "в стабильном состоянии и общается".
Телеканал TA3 добавил, что нападающий "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.
До этого министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули зацепили несколько внутренних органов.
В то же время эту информацию на пресс-конференции в больнице в Банске-Быстрице (опубликованная в Facebook Фицо) опроверг вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк.
По его словам, Фицо все еще находится в операционной, а состояние его здоровья "крайне тяжелое".
Покушение на Фицо — что известно
Согласно данным Associated Press, нападавшего задержали, а премьера Словакии с ранениями уже доставили в больницу.
Другие СМИ сообщили, что инцидент произошел во время выездного заседания правительства.
Согласно последним данным, у Фицо ранены конечности, грудь и живот. Очевидцы утверждают, что было произведено до 4-5 выстрелов.
По информации еженедельника PLUS 7 DAYS, кто-то из толпы выкрикнул "Рабо, иди сюда", после чего началась стрельба.
Состояние политика оценивают как очень тяжелое.
В сети уже опубликован момент задержания нападающего на премьера Словакии.
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