Замах на Фіцо. Що відомо про стан прем’єра Словаччини

Пресслужба лікарні, де оперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, офіційно підтвердила, що його стан стабілізували, однак він досі важкий.
Життя прем’єра Словаччини вдалося врятувати
За словами директорки лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікової, операція затягнулася аж на п'ять годин.
З окремою заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк.
Він офіційно підтвердив, що наразі лікарі працюють над подальшим покращенням стану Роберта Фіцо.
Як зазначив міністр, у найближчі декілька годин буде оголошено ще більше інформації.
Варто також зазначити, що 11:00 у Братиславі було скликане екстрене засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.
Замах на Фіцо. Що наразі відомо
Увечері 15 травня невідомий чоловік намагався застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду — політик отримав декілька поранень.
Як стверджують очевидці, Фіцо підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього Фіцо впав на землю.
На гелікоптері його одразу доставили до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання.
Згодом стало відомо, що в прем'єр-міністра Словаччини стріляв відомий письменник Юрай Цинтула.
За попередніми даними, раніше нападник міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
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