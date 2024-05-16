Замах на Фіцо. Що відомо про стан прем’єра Словаччини

Пресслужба лікарні, де оперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, офіційно підтвердила, що його стан стабілізували, однак він досі важкий.

Життя прем’єра Словаччини вдалося врятувати

За словами директорки лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікової, операція затягнулася аж на п'ять годин.

Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий, — заявила вона. Поширити

З окремою заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк.

Він офіційно підтвердив, що наразі лікарі працюють над подальшим покращенням стану Роберта Фіцо.

Як зазначив міністр, у найближчі декілька годин буде оголошено ще більше інформації.

Варто також зазначити, що 11:00 у Братиславі було скликане екстрене засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.

Замах на Фіцо. Що наразі відомо

Увечері 15 травня невідомий чоловік намагався застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду — політик отримав декілька поранень.

Як стверджують очевидці, Фіцо підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього Фіцо впав на землю.

На гелікоптері його одразу доставили до Банська-Бистриці, тому що дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу через необхідність термінового втручання.

Згодом стало відомо, що в прем'єр-міністра Словаччини стріляв відомий письменник Юрай Цинтула.

За попередніми даними, раніше нападник міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.