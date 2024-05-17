Замах на Фіцо. Нападник на премʼєра Словаччини постане перед судом
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Замах на Фіцо. Нападник на премʼєра Словаччини постане перед судом

Фіцо
Джерело:  TASR

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини 18 травня розгляне клопотання прокуратури про запобіжний захід для чоловіка, який скоїв замах на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Нападник на Фіцо постане перед судом 18 травня

Як повідомила речниця суду Катаріна Кудякова, прокуратура у надісланому 17 травня клопотанні просить узяти стрільця під варту.

Прокурор вважає, що обвинувачений може втекти, і вважає, що існує ризик продовження злочинної діяльності, тому він вимагає як запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, так і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — пояснила речниця суду Кудякова.

Замах на Фіцо: що відомо

15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень. Подія сталася після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.

МВС заявило, що виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.

У лікарні, в якій перебуває словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишається дуже тяжким».

З окремою заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк.

Він офіційно підтвердив, що наразі лікарі працюють над подальшим покращенням стану Роберта Фіцо.

Український лідер Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини.

Він наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

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