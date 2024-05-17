Замах на Фіцо. Орбан переймається станом здоров'я прем’єра Словаччини

За словами прем’єр-міністра Угорщини Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту.
Орбан переживає за Фіцо
Віктор Орбан заявив 17 травня, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває «між життям і смертю» після скоєного на нього замаху.
Про це повідомляє Reuters.
За словами Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту. Угорський політик зауважив, що вибори до Європарламенту разом із президентськими виборами у США «можуть визначити хід війни та миру в Європі».
Замах на Фіцо: що відомо
15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень. Подія сталася після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.
МВС заявило, що виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.
У лікарні, в якій перебуває словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишається дуже тяжким».
З окремою заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк.
Він офіційно підтвердив, що наразі лікарі працюють над подальшим покращенням стану Роберта Фіцо.
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