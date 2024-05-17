Замах на Фіцо. Орбан переймається станом здоров'я прем’єра Словаччини

За словами прем’єр-міністра Угорщини Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту.

Орбан переживає за Фіцо

Віктор Орбан заявив 17 травня, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває «між життям і смертю» після скоєного на нього замаху.

Про це повідомляє Reuters.

Ми молимося за прем’єр-міністра (Роберта Фіцо — ред.) і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю. Віктор Орбан Прем’єр-міністра Угорщини

За словами Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту. Угорський політик зауважив, що вибори до Європарламенту разом із президентськими виборами у США «можуть визначити хід війни та миру в Європі».

У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина. Поширити

Замах на Фіцо: що відомо

15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень. Подія сталася після засідання уряду в словацькому місті Гандлова.

МВС заявило, що виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.

У лікарні, в якій перебуває словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був «стабілізований, але залишається дуже тяжким».

З окремою заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк.