Покушение на Фицо. Орбан переживает за состояние здоровья премьера Словакии

По словам премьер-министра Венгрии Орбана, даже если Фицо поправится, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европарламент.
Орбан переживает за Фицо
Виктор Орбан заявил 17 мая, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится «между жизнью и смертью» после покушения на него.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Орбана, даже если Фицо поправится, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европарламент. Венгерский политик отметил, что выборы в Европарламент вместе с президентскими выборами в США «могут определить ход войны и мира в Европе».
Покушение на Фицо: что известно
15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений. Событие произошло после заседания правительства в словацком городе Гандлова.
МВД заявило, что исполнитель покушения произвел пять выстрелов в Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.
В больнице, в которой находится словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было «стабилизировано, но остается очень тяжелым».
С отдельным заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.
Он официально подтвердил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Роберта Фицо.
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