Покушение на Фицо. Орбан переживает за состояние здоровья премьера Словакии
Категория
Мир
Дата публикации

Покушение на Фицо. Орбан переживает за состояние здоровья премьера Словакии

Фицо
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Источник:  Reuters

По словам премьер-министра Венгрии Орбана, даже если Фицо поправится, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европарламент.

Орбан переживает за Фицо

Виктор Орбан заявил 17 мая, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится «между жизнью и смертью» после покушения на него.

Об этом сообщает Reuters.

Мы молимся за премьер-министра (Роберта Фицо — ред.) и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По словам Орбана, даже если Фицо поправится, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европарламент. Венгерский политик отметил, что выборы в Европарламент вместе с президентскими выборами в США «могут определить ход войны и мира в Европе».

В этой ситуации нам бы очень понадобился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия.

Покушение на Фицо: что известно

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений. Событие произошло после заседания правительства в словацком городе Гандлова.

МВД заявило, что исполнитель покушения произвел пять выстрелов в Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.

В больнице, в которой находится словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было «стабилизировано, но остается очень тяжелым».

С отдельным заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.

Он официально подтвердил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Роберта Фицо.

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