Покушение на Фицо. Нападающий объясняет свой поступок политикой Словакии по отношению к Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Покушение на Фицо. Нападающий объясняет свой поступок политикой Словакии по отношению к Украине

Роберт Фицо
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Источник:  Pravda.sk

Юрай Цинтула, который, как утверждается, на прошлой неделе выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил на допросе, что хотел не убить Фицо, а только "повредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой стрелок не согласен.

Нападающий на Фицо не согласен с политикой правительства Словакии

Согласно судебному документу, Цинтула утверждал, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после решений правительства Фицо и "не согласен с политикой нынешнего правительства" - в частности, отмена Специальной прокуратуры и давление на независимые СМИ.

Он сказал, что стремится восстановить "оказание военной помощи Украине" со стороны Словакии и "считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза", поэтому "решил действовать".

Один из свидетелей, цитируемый в судебном документе, утверждал, что слышал, как Цинтула говорил "враждебные и злобные вещи" о Роберте Фицо, и что "его беспокоило то, как Роберт Фицо обращается к России и Венгрии, что у него с ними хорошие". отношения".

Нападающий на словацкого премьера, согласно материалам суда, действовал сам.

Нападение на Фицо он начал планировать с 13 мая, для этого использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства, которым законно владел.

Покушение на Фицо: что известно

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений. Событие произошло после заседания правительства в словацком городе Гандлова.

МВД заявило, что исполнитель покушения произвел пять выстрелов в Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.

В больнице, в которой находится словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было «стабилизировано, но остается очень тяжелым».

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о покушении на премьер-министра Словакии. Он подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".

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